豐田汽車洛縣將設氫燃料總部

長堤市的Toyota Logistics Services據點。（Toyota提供）

豐田汽車（Toyota ）近期宣布，將在洛杉磯 縣推動兩項重大投資案：首先是洛杉磯縣的研發中心，將正式改名為「北美氫燃料總部」（North America Hydrogen Headquarters）；其次是將在長堤 市新建Toyota Logistics Services據點，提供長堤港貨運的乾淨能源與車輛。Toyota稱之為「Tri-gen system」，因為能同時產生氫燃料、電力與用水。

氫燃料部分，Toyota研發氫燃料電池超過30年，在美擁有450項燃料電池專利，並在2015年發售氫氧混合動力的輕型貨車Mirai，2023年則推出氫動力的皮卡車。成立北美總部則是受到公司先前日本、歐洲整合氫燃料研發的經驗，決定將北美的氫燃料研究合併至一處，預計2026年完工後能提升研發綜效。

北美總部除了將依北美市場需求，發展符合在地需求的氫能技術與產品，也將針對輕型、重型燃料電池，定置式發電機組與港口運輸工具深入探討。總部採用的全部都是乾淨能源，除了230瓩的太陽能發電系統，1千瓩的質子交換膜燃料電池定置式發電機，325瓩的固態氧燃料電池，還有定置式500度的蓄能系統。

至於燃料電池的Tri-gen系統，Toyota表示系統將以生質燃料發電、生產氫能與可用水。長堤的Toyota Logistics Services將是北美最大的車輛處理中心，每年能夠處理20萬輛Toyota與Lexus。同時，Tri-gen系統也將提供長堤港百分之百的可再生能源，包括每天1200公斤的氫燃料，以滿足2024年起新登記碼頭短駁車輛必須零排放的加州法令要求。

副產品可用水每日可達1400加侖，可滿足Toyota Logistics Services的洗車需求，減少對當地水源的依賴。另外，Tri-gen系統的發電方式也能減少9000噸的二氧化碳排放量。