核桃女高生「女孩幫助女孩」 二手衣捐弱勢

朱瑩與長輩們開心合影，溫暖呈現「Warm Weather Wish」愛心行動。（讀者提供）

洛杉磯縣核桃市高中11年級華裔 學生朱瑩（Cathie Zhu），繼去年聖誕節 自掏腰包為華裔老人送上禮物後，今年又發起「女孩幫助女孩」公益活動，將自己日常家教收入投入衣物捐贈活動，特別針對有需要的幼兒和十幾歲的女孩。

朱瑩募集兒童和少女二手衣物，攜手洛杉磯縣亞凱迪亞 市援助同盟（Assistance League of Arcadia）將物資送到弱勢家庭手中，以行動傳播愛與希望，激勵更多人投身社區服務。

朱瑩表示，發起這項活動，我相信個人的一點點善舉可以為他人帶來巨大的改變。我希望以身作則，激發同齡人的善心，共同為社會環境帶來愛與支持。

亞凱迪亞市援助同盟負責人對朱瑩的善舉也表示高度讚賞與感謝。該負責人表示，朱瑩的行動不僅為弱勢群體提供了實際的物質幫助，也為當地社區帶來了關愛。

去年聖誕節期間，朱瑩曾以自己的零用錢600元，購置電風扇、保溫杯和涼被毯，贈送給位於艾爾蒙地市（El Monte）的華裔長者們。她將此活動命名為「Warm Weather Wish」，表達對長輩們的愛心和孝心。她體會到老年人面臨健康和生活照顧上的挑戰。因此，她希望透過贈送禮物，給予長者一些關愛和陪伴。

朱瑩送暖的動力則來自於她身邊的兩位祖母。朱瑩的外婆因中風左半身癱瘓，需要花很多心力照顧。奶奶則因開始失憶，經常重複問題，有時還失去肌肉控制能力，考慮尋找合適的退休社區或者專業的照護。所以朱瑩覺得，自己能做的就是用零用錢做一些貢獻。