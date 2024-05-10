加州議員 提案振興新聞機構

州參議員葛拉哲提出一項新的立法，即向主要互聯網公司收取的數據提取緩解費，籌集5億美元，為加州各地的本地新聞社提供就業信貸。（Youtube截圖）

加州 參議員葛拉哲(Steve Glazer)日前說明一項新的立法，即向主要互聯網公司收取的數據提取緩解費（data extraction mitigation fee），籌集5億元，為加州各地的新聞機構提供就業 信貸。

自2005年以來，全國500家報紙中有四分之一已關閉，而疫情 剛開始就有365家報紙關閉。自2005年以來，加州記者人數減少了68%。過去10年，廣告收入暴跌66%。

葛拉哲表示，新聞機構及其廣告收入已被那些主要互聯網公司（如Google、Meta等）的線上資料提取平台掏空。「印刷出版物廣告收入的下降和平台廣告收入的大幅成長。在我看來，這些平台需要減輕這種損害。」

葛拉哲表示，不幸的是，地方新聞在維護民主方面的關鍵作用正面臨危險。許多當地報紙的關閉和許多其他報紙的衰落，導致新聞沙漠的直播時段幾乎沒有本地報導。報紙關閉對較小社區的影響尤其嚴重。在許多情況下，沒有數位或印刷替代品可以填補這一空白，使這些社區沒有可靠的當地新聞來源。

該法案中提出的費用減免收入，將主要用於為所有合格的新聞機構提供員工招聘和保留稅收抵免，而不受政府干預或參與其內容。葛拉哲表示，自己的團隊估計每年費用收入所涵蓋的稅收抵免總額為5億元。根據該法案，當地印刷或廣播新聞機構可以要求用以支付全職記者工資的稅收抵免。