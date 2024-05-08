張弘德參選聖瑪利諾市議員 要強化治安

聖瑪利諾市（San Marino）市議員候選人張弘德。（記者朱敏梓/攝影）

聖瑪利諾 市資深居民張弘德（Hunter Chang）於6日（周一）宣佈參與今年11月5日的市議員選舉，並以「一個聖瑪利諾」為競選主軸，主張加強治安和合作，共同建設更美好的城市。

張弘德在聖市已經居住了22年，在其中17年的時間裡深耕社區，在市府義務服務。從2008年至今先後在交通委員會和社區安全委員會任職，目前他擔任社區安全委員會副會長，並即將接棒會長。該委員會就警察、消防和公共工程相關問題向市議會提供建議，他善於傾聽居民意見，與利益相關者合作，並向市議會推薦解決方案，為社區解決問題。同時張弘德十分熱心公益，參加了多項聖瑪利諾學區 的活動，支持學區的發展。張弘德的女兒從幼稚園到高中一直在聖馬利諾市就讀，優秀的學區也是吸引他在此定居的原因之一。因此他深知維護學區教學品質對城市的重要性，多年來一直為學區基金會捐款，同時擔任學區基金會執行董事一職。

張弘德的競選口號是「一個聖瑪利諾」，他認為應該選出一個有能力的市議會，帶領一個強大的市府團隊，同心協力更好的為城市服務。張弘德表示，「雖然聖瑪利諾是一個相對安全的城市，但仍然存在住宅和商業竊盜等問題。我們要確保本市的警察和消防員擁有最好的訓練和設備，以保障居民的安全。同時需要與學校董事會和學區合作，提供優質的教育環境，吸引更多家庭來到這個城市。」

張弘德來自台灣，兩歲時隨父母移民美國。他畢業於洛杉磯加大（UCLA），並在南加州大學 （USC）獲得電子工程碩士學位。除了社區服務外，他還是一位優秀的航空航天工程師，在他33年的雷達設計師職業生涯中，張弘德與多學科團隊合作解決問題，同時管理價值數百萬元的航空航天項目和數十億元的項目，還曾獲得聯邦政府頒發的最高級別安全許可證。張弘德的太太韓曉燕 (Annie Han) 是一位擁有33年經驗的銀行家，目前她擔任聖瑪利諾市府財務長一職，之後她也將卸任，全力助陣丈夫的選舉。