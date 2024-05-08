我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

張弘德參選聖瑪利諾市議員 要強化治安

記者朱敏梓/聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾市（San Marino）市議員候選人張弘德。（記者朱敏梓/攝影）
聖瑪利諾市（San Marino）市議員候選人張弘德。（記者朱敏梓/攝影）

聖瑪利諾市資深居民張弘德（Hunter Chang）於6日（周一）宣佈參與今年11月5日的市議員選舉，並以「一個聖瑪利諾」為競選主軸，主張加強治安和合作，共同建設更美好的城市。

張弘德在聖市已經居住了22年，在其中17年的時間裡深耕社區，在市府義務服務。從2008年至今先後在交通委員會和社區安全委員會任職，目前他擔任社區安全委員會副會長，並即將接棒會長。該委員會就警察、消防和公共工程相關問題向市議會提供建議，他善於傾聽居民意見，與利益相關者合作，並向市議會推薦解決方案，為社區解決問題。同時張弘德十分熱心公益，參加了多項聖瑪利諾學區的活動，支持學區的發展。張弘德的女兒從幼稚園到高中一直在聖馬利諾市就讀，優秀的學區也是吸引他在此定居的原因之一。因此他深知維護學區教學品質對城市的重要性，多年來一直為學區基金會捐款，同時擔任學區基金會執行董事一職。

張弘德的競選口號是「一個聖瑪利諾」，他認為應該選出一個有能力的市議會，帶領一個強大的市府團隊，同心協力更好的為城市服務。張弘德表示，「雖然聖瑪利諾是一個相對安全的城市，但仍然存在住宅和商業竊盜等問題。我們要確保本市的警察和消防員擁有最好的訓練和設備，以保障居民的安全。同時需要與學校董事會和學區合作，提供優質的教育環境，吸引更多家庭來到這個城市。」

張弘德來自台灣，兩歲時隨父母移民美國。他畢業於洛杉磯加大（UCLA），並在南加州大學（USC）獲得電子工程碩士學位。除了社區服務外，他還是一位優秀的航空航天工程師，在他33年的雷達設計師職業生涯中，張弘德與多學科團隊合作解決問題，同時管理價值數百萬元的航空航天項目和數十億元的項目，還曾獲得聯邦政府頒發的最高級別安全許可證。張弘德的太太韓曉燕 (Annie Han) 是一位擁有33年經驗的銀行家，目前她擔任聖瑪利諾市府財務長一職，之後她也將卸任，全力助陣丈夫的選舉。

在宣佈參選同時，多位民選官員到場表示支持，包括現任聖瑪利諾市長黃文谷、副市長Gretchen Shepherd Romey、市議員羅經程，聖瑪利諾歷任市長孫國泰、林元清、Ken Ude、翁家倫，學區教委張志堅、天普市市議員陳祥寧、亞凱迪亞市議員高卿、洛縣前任縣委安東諾維奇（Michael Antonovich）、托倫斯市長陳光豪（George Chen）等。

多位現任和歷任的民選官員到場支持張弘德。（記者朱敏梓/攝影）
多位現任和歷任的民選官員到場支持張弘德。（記者朱敏梓/攝影）

學區 聖瑪利諾 加州大學

上一則

亞裔青年夸奇 參選阿罕布拉市議員

下一則

保富銀行登全美最佳銀行榜 爾灣第二分行開幕

延伸閱讀

洛縣首辦台美人傳統周 表彰移民貢獻文化影響

洛縣首辦台美人傳統周 表彰移民貢獻文化影響
強化治安合作 張弘德競選聖瑪利諾市議員

強化治安合作 張弘德競選聖瑪利諾市議員
布碌崙社委會委員 華人新血大增

布碌崙社委會委員 華人新血大增
子女叛逆期 阿罕布拉學區峰會助家長了解

子女叛逆期 阿罕布拉學區峰會助家長了解
屹立99年「大明星劇院」重新翻修 嶄新面貌重振舊金山華埠

屹立99年「大明星劇院」重新翻修 嶄新面貌重振舊金山華埠
社區機構5/9免費發放防身噴霧

社區機構5/9免費發放防身噴霧

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了