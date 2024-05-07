自助結帳須聘人監控 商家反對

加州擬立法加強管理自助結帳以遏止盜竊，商家擔憂成本轉嫁消費者引發爭議。（abc7電視台）

加州 議會近日草擬一項新法「參議會第1446號提案(SB 1446)」，該案引起社會關注。此法案主要針對自助結帳的運營方式進行修改，並可能導致部分商店取消這項服務。此提案意圖通過增加自助結帳點的人工監控，創造更多就業 機會的同時，減少因自助結帳引發的盜竊。

加州檢察官聯盟創始人兼執行董事克德貝里（Cristine Soto DeBerry）表達支持這項提案的決心。她指出，自助結帳易於被竊賊利用，而在自助區增設員工監控，是有效預防犯罪的方法之一。「我們希望通過預防措施，來減少盜竊事件，這比事後懲處要更加高效」。

若法案通過，雜貨及藥妝零售商需要作出選擇：增加監控自助結帳的員工數量以符合新規，或是取消自助結帳服務。對此，該提案也引發商界擔憂。加州商會表達強烈反對意見。該組織資深政策倡導者霍夫曼（Ashley Hoffman）認為，新規定對商家運營的要求過於嚴格且細微，考慮到雜貨行業本就利潤微薄，這些要求將對商家帶來極大負擔。「商家被迫進行大幅人員配置調整，將面臨巨大成本壓力」。

公眾意見同樣兩極分化，舊金山 （San Francisco）居民馬西蒂（Maryellen Mascitti）對可能增加的成本表示擔憂，認為應由公司承擔而非消費者。「作為消費者，我們不應該為這些改動支付費用」。而另一位居民布魯蒙德（Steven Brummond）則擔心，增加人手可能會導致雜貨店運營成本上升，進而轉嫁到消費者身上。

參議會第1446號法案目前仍在審議中，定於6日進行參議會公聽；距離法案獲最終通過，仍有較長路要走。