募款花蓮災區 「獅友之音」音樂會座無虛席

（左起）鑽石獅子會會長 Angie Wang、會員主席 Nancy Chan、專區主席 Ellen Wu、第一副總監 Kaiser Mo、總監Scarlett Ku、LCIF Coordinator Manny Sanchez、第二副總監Angel Peil、前議長 Roger Powell、LCIF 主席 Josephine Louie、主持人Sam Lo。 （主辦方提供）

獅會國際基金會（LCIF）和國際獅子會D4-L2聯合主辦的「獅友之音─愛的奉獻」 音樂會，5日在Bonitar藝術中心舉辦，為4月初發生強震的台灣花蓮災區募款。不少知名表演者和電視名人受邀到場，通過精采表演，號召大家獻愛心。演出座無虛席，觀眾們邊為精彩表演喝采，邊通過購買門票、掃碼支付等方式進行捐款。

影音攝製：記者子為

國際獅子會MD4-L2區總監顧思佳表示，這是國際獅子會首次嘗試以演唱會形式進行慈善募款，為4月3日台灣花蓮地震募款。這場音樂會的靈感源自1985年的「Live Aid」慈善募款活動，希望通過音樂將世界各地不同文化、信仰和夢想的人們團結起來。顧思佳指出，音樂會門票收入，將全數投入災區重建工作。

圖為部分贊助商獲頒感謝獎狀。（記者子為／攝影）

音樂會感謝贊助團體的支持，包括節目總監兼金牌歌手羅再陵、遠從印第安納州趕來的歌星April Nelson、中港台影歌雙棲明星仇雲峰、佳信舞團、Blue Brothers & Sisters合唱團，藍月亮肚皮舞團、多次奪得地區比賽冠軍的越南 歌手馮銳、聲名遠播的中國歌唱家葉豐等。演出現場載歌載舞，不少表演讓觀眾滿堂喝采。

主辦單位表示，兩個多月的籌備工作，見證「萬眾一心」的能量，贏得D4-L2的61個分會踴躍捐款 (LCIF茂文鍾士捐款)。 國際獅子會會長Patti Hill為本次音樂會錄製視頻。主辦單位感謝贊助廠商加州 超市、史坦福領袖教育、佳信貸款 等支持， LCIF會由專戶進行放款。