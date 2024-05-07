我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

募款花蓮災區 「獅友之音」音樂會座無虛席

記者子為／洛杉磯縣報導
（左起）鑽石獅子會會長 Angie Wang、會員主席 Nancy Chan、專區主席 Ellen Wu、第一副總監 Kaiser Mo、總監Scarlett Ku、LCIF Coordinator Manny Sanchez、第二副總監Angel Peil、前議長 Roger Powell、LCIF 主席 Josephine Louie、主持人Sam Lo。 （主辦方提供）
（左起）鑽石獅子會會長 Angie Wang、會員主席 Nancy Chan、專區主席 Ellen Wu、第一副總監 Kaiser Mo、總監Scarlett Ku、LCIF Coordinator Manny Sanchez、第二副總監Angel Peil、前議長 Roger Powell、LCIF 主席 Josephine Louie、主持人Sam Lo。 （主辦方提供）

獅會國際基金會（LCIF）和國際獅子會D4-L2聯合主辦的「獅友之音─愛的奉獻」 音樂會，5日在Bonitar藝術中心舉辦，為4月初發生強震的台灣花蓮災區募款。不少知名表演者和電視名人受邀到場，通過精采表演，號召大家獻愛心。演出座無虛席，觀眾們邊為精彩表演喝采，邊通過購買門票、掃碼支付等方式進行捐款。

影音攝製：記者子為

國際獅子會MD4-L2區總監顧思佳表示，這是國際獅子會首次嘗試以演唱會形式進行慈善募款，為4月3日台灣花蓮地震募款。這場音樂會的靈感源自1985年的「Live Aid」慈善募款活動，希望通過音樂將世界各地不同文化、信仰和夢想的人們團結起來。顧思佳指出，音樂會門票收入，將全數投入災區重建工作。

圖為部分贊助商獲頒感謝獎狀。（記者子為／攝影）
圖為部分贊助商獲頒感謝獎狀。（記者子為／攝影）

音樂會感謝贊助團體的支持，包括節目總監兼金牌歌手羅再陵、遠從印第安納州趕來的歌星April Nelson、中港台影歌雙棲明星仇雲峰、佳信舞團、Blue Brothers & Sisters合唱團，藍月亮肚皮舞團、多次奪得地區比賽冠軍的越南歌手馮銳、聲名遠播的中國歌唱家葉豐等。演出現場載歌載舞，不少表演讓觀眾滿堂喝采。

主辦單位表示，兩個多月的籌備工作，見證「萬眾一心」的能量，贏得D4-L2的61個分會踴躍捐款 (LCIF茂文鍾士捐款)。 國際獅子會會長Patti Hill為本次音樂會錄製視頻。主辦單位感謝贊助廠商加州超市、史坦福領袖教育、佳信貸款等支持， LCIF會由專戶進行放款。

加州 越南 貸款

上一則

小氣還是節省？上館子能分辨

下一則

要求購票 巴士女司機被遊民暴打

延伸閱讀

花蓮2起規模5.9地震 台氣象署：403餘震南北應力調整

花蓮2起規模5.9地震 台氣象署：403餘震南北應力調整
劍指2028比苗頭？鄭文燦剛走 盧秀燕率3女縣市長挺花蓮

劍指2028比苗頭？鄭文燦剛走 盧秀燕率3女縣市長挺花蓮
羅省中華會館赴慈濟美國總會 捐款花蓮地震

羅省中華會館赴慈濟美國總會 捐款花蓮地震
為花蓮賑災募款 獅子會音樂會Bonitar藝術中心演出

為花蓮賑災募款 獅子會音樂會Bonitar藝術中心演出
花東震後振興觀光 7月起每房補助1000元

花東震後振興觀光 7月起每房補助1000元
蕭美琴直播初體驗 邀網友挺花蓮

蕭美琴直播初體驗 邀網友挺花蓮

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁