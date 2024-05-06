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洛市中心復甦慢 租戶憂安全問題

記者朱敏梓／洛杉磯報導
專家表示，市中心的零售業已今非昔比，復甦前景並不樂觀。（DTLA Alliance網站)
專家表示，市中心的零售業已今非昔比，復甦前景並不樂觀。（DTLA Alliance網站)

根據洛杉磯DTLA Alliance（市中心聯盟）2024年展望報告，洛杉磯市中心的體驗式零售和餐廳開業彌補了疫情後關門的企業數量，過去四年新開業的企業多於倒閉的企業。不過專家表示，市中心的零售業已今非昔比，復甦前景並不樂觀。

數據顯示，市中心每平方哩擁有740多家零售企業，其中157家是餐飲場所。在疫情期間，市中心零售店的空置率一直維持在6%左右，然後在2023年中期上升至 9%。到了年底，空置率又回到7%，但每平方呎的平均租金卻升至近3.25元，為近年來最高。

洛市中心顧問之一David Greensfelder表示，市中心的每個區都面臨不同的問題，例如歷史核心區的清潔和安全問題比藝術區更突出。甘迺迪威爾遜經紀公司(Kennedy Wilson Brokerage)經紀業務副總裁Justin Weiss表示，市中心的某些地區已經「陷入黑暗」，這不僅是因為疫情，還因為人們對城市街道上遊民和安全的持續擔憂。Weiss說，阻礙許多租戶再次回到市中心的原因是他們感到害怕，他們擔心安全無保障。

Weiss和Greensfelder表示，雖然南方公園（South Park）、藝術區和小東京的零售活動穩定，但歷史核心區（Historic Core）、時尚區和城西（City West）仍面臨挑戰。Greensfelder說：「藝術區的熱門地區以相當強勁的租金吸引租戶沒有問題，但這些租戶也要求並獲得一些可觀的租戶津貼。」

DTLA聯盟執行副總裁 Nick Griffin認為，推動市中心住宅市場與零售業的成功息息相關。目前，市中心的人口結構已經發生變化，上班族減少的同時，居民和遊客在逐漸增加，根據報告，2023 年超過200萬外地遊客來到洛杉磯市中心，比前一年增加 4.2%，比 2021 年增加 20%。Griffin說，零售業作為一個整體產業和市中心的產業，經歷了許多轉變。他表示，隨著消費者的品味適應了電子商務的便利性，該行業正在「尋找新的平衡」。

雖然市中心商業發展面臨諸多挑戰，不過Weiss指出，低廉的租金和充足的空間仍然吸引著租戶。他說，洛杉磯市中心提供了比城市其他地區更便宜的開設或擴張業務的機會，讓租戶有一種「物有所值」的感覺。Griffin表示，DTLA聯盟希望將洛市中心打造成一個「美食中心」。目前市中心餐飲蓬勃發展吸引了許多新的餐廳加入。

Greensfelder表示，總體而言，洛市中心零售業將緩慢而穩定地恢復，即將舉行的奧運會和世界盃等活動可能最終會導致變革發生。

洛杉磯 零售業 租金

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