南加大畢業典禮 改在洛杉磯紀念體育場

洛杉磯紀念競技場。（取自南加大網站）

一波三折後，南加大 （USC）終於宣布，將假洛杉磯 紀念體育場 （Los Angeles Memorial Coliseum）舉辦「Trojan Family Graduate Celebration」（特洛伊人家族畢業慶典），時間訂在9日的晚間8時30分。

USC表示，許多人都懷疑，為何不在體育場舉辦畢業典禮，「當然，該體育場是我們的首選，但遺憾的是預約不到」，詢問洛杉磯其他場地，得到的答案也是一樣。

校方說，但在許多團體決定調整時程後，USC終於可以借體育場一隅舉辦慶典。由於場地有限，因此每個畢業生只能領六張門票，限親友參加。USC表示，畢業生稍後將會收到詳細說明的電子郵件。

南加大表示，雖然場地有限，但是表演、活動不會少，包括無人機表演、煙火、特別演出、Trojan Marching Band，以及給2024年班的特別禮物。

在這之前，USC因為不讓畢業生代表Asna Tabassum上台引發爭議，之後又因巴勒斯坦 支持者在校園紮營，校方原本打算完全取消畢業活動，不過最後還是舉行了縮小版的慶典。