南加州中華科工學會年會 戰穎接任新會長

學會前任會長蔣紅濤（左），新會長戰穎（右）。（記者啟鉻／攝影）

南加州中華科工學會（CESASC）4日舉辦第62屆年會。主題是「展望未來」（Envisioning Beyond the Horizon）。年會邀請美國國家藝術與科學學院院士、加州理工學院教授Andrew P. Ingersoll、洛杉磯加州大學 教授付容（Dr. Rong Fu）擔任主講嘉賓。2023-2024會長、NASA 科學家蔣紅濤表示，年會舉辦多個科學講座，展望未來50年人類科技發展和工程進步。年會還舉辦新任會長戰穎就職儀式。

南加州中華科工學會62屆年會論壇會場。（記者啟鉻／攝影）

蔣紅濤表示，本屆年會聚焦未來，參與學者及嘉賓超過300人，都是各領域華裔工程師及科學家。他說，該學會成立於1962年，最初成員有數十人，多是來自台灣的華裔科學家，至今學會發展壯大，成員包括來自中國、台灣、香港的科學、工程界人士，影響也持續擴大。蔣紅濤是2023年至2024年會長，在NASA從事地球物理、大氣物理和空間物理研究。

年會期間舉辦多個科學論壇，邀請十位學者及機構管理者擔任主講人，他們來自加州理工學院、洛杉磯加州大學、NASA、南加大 、風險投資機構、數位健康公司、全球數位精神健康機構以及財富管理金融公司等。蔣紅濤表示，人類未來科技發展，也會直接影響人們日常生活，在未來高科技社會背景下，人們如何適應技術、經濟、理財環境的變化，這也是本屆年會所要探討的話題。