我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加南灣進入花粉旺盛期 華女過敏引發哮喘深夜送醫

日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

南加州中華科工學會年會 戰穎接任新會長

記者啟鉻／喜瑞都報導
學會前任會長蔣紅濤（左），新會長戰穎（右）。（記者啟鉻／攝影）
學會前任會長蔣紅濤（左），新會長戰穎（右）。（記者啟鉻／攝影）

南加州中華科工學會（CESASC）4日舉辦第62屆年會。主題是「展望未來」（Envisioning Beyond the Horizon）。年會邀請美國國家藝術與科學學院院士、加州理工學院教授Andrew P. Ingersoll、洛杉磯加州大學教授付容（Dr. Rong Fu）擔任主講嘉賓。2023-2024會長、NASA科學家蔣紅濤表示，年會舉辦多個科學講座，展望未來50年人類科技發展和工程進步。年會還舉辦新任會長戰穎就職儀式。

南加州中華科工學會62屆年會論壇會場。（記者啟鉻／攝影）
南加州中華科工學會62屆年會論壇會場。（記者啟鉻／攝影）

蔣紅濤表示，本屆年會聚焦未來，參與學者及嘉賓超過300人，都是各領域華裔工程師及科學家。他說，該學會成立於1962年，最初成員有數十人，多是來自台灣的華裔科學家，至今學會發展壯大，成員包括來自中國、台灣、香港的科學、工程界人士，影響也持續擴大。蔣紅濤是2023年至2024年會長，在NASA從事地球物理、大氣物理和空間物理研究。

年會期間舉辦多個科學論壇，邀請十位學者及機構管理者擔任主講人，他們來自加州理工學院、洛杉磯加州大學、NASA、南加大、風險投資機構、數位健康公司、全球數位精神健康機構以及財富管理金融公司等。蔣紅濤表示，人類未來科技發展，也會直接影響人們日常生活，在未來高科技社會背景下，人們如何適應技術、經濟、理財環境的變化，這也是本屆年會所要探討的話題。

加州大學 南加大 NASA

上一則

連結南北加州高鐵 中央山谷4車站新設計

下一則

南加大畢業典禮 改在洛杉磯紀念體育場

延伸閱讀

南加這些地方生活壓力大 存錢難度全美最高

南加這些地方生活壓力大 存錢難度全美最高
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降
世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽

世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽
百年音樂連鎖店Sam Ash Music將熄燈

百年音樂連鎖店Sam Ash Music將熄燈
洛杉磯生物科學生態峰會 5/23在UCLA登場

洛杉磯生物科學生態峰會 5/23在UCLA登場
免費聽爵士、看展覽 洛杉磯5月這麼玩

免費聽爵士、看展覽 洛杉磯5月這麼玩

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？