羅省中華會館赴慈濟美國總會 捐款花蓮地震

為幫助台灣0403地震災民，羅省中華會館主席李金生（中）偕該會館幹部於月4日來到慈濟美國總會進行捐款。（慈濟提供）

為幫助台灣0403地震 災民，羅省中華會館主席李金生偕該會館人員4日前往慈濟美國總會捐款，表達傳統僑社對台灣地震災區復原的關懷。慈濟美國總會執行長曾慈慧代表接受善款，並介紹慈濟針對災民所展開的中長期關懷服務內容。

自台灣地震發生後，洛杉磯 傳統僑社即啟動捐款表達關切。羅省中華會館主席李金生偕夫人、羅省中華會館副主席司徒展環偕夫人、羅省保安堂元老暨僑務委員廖美華、羅省中華會館顧問黃鍾艷珍、洛杉磯華僑文教中心副主任鄭心茹一行人，代表洛杉磯傳統僑社民眾，捐出中華會館募集的3500元、保安堂募得的2000元與廖美華捐贈1000元的善款。

慈濟美國總會執行長曾慈慧向貴賓介紹，慈濟在台灣地震發生後，第一時間啟動急難救助服務，現已完成第一階段的應急援助。針對受災家庭面臨家園受損流離失所、痛失親人心靈創傷與需要助學援助的學童，均已透過社區志工組隊啟動深入家庭的中長期關懷照護，目前已有2000多個中長期陪伴的個案。

羅省中華會館主席李金生表示，去年中華會館在夏威夷茂宜島發生大火後，便捐款給慈濟美國響應賑災行動。今年再度把僑界募集的善款託付給慈濟，更希望透過慈濟的「等額捐款」（matching fund），能把加倍的愛心送到台灣幫助災區。

慈濟美國「齊心共善，送愛到台灣」行動，將與您一起用愛與關懷，幫助台灣災區的家庭恢復元氣，「齊心共善，送愛到台灣」網頁：https://donate.tzuchi.us/zh/taiwan-earthquake-relief/，捐款熱線：909-447-7799。

支票 與現金捐款：抬頭註明「Tzu Chi」，並郵寄至您所在區域的慈濟分支聯點。上網查詢慈濟會所地址：https://tzuchi.us/zh/offices。