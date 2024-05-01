世報母親節╱龍周秀芳顧一家老小 還練成馬拉松好手

龍周秀芳（左二）和先生及兩個兒子在一起。（家人提供）

在南加州越華社區，有一位以熱心和能幹而出名的好媽媽龍周秀芳。她照顧家中四位老人，將兩個孩子送入名校；不僅是補習學校教師和學生的頂梁柱，也是全家五代同堂幾十人的「粘合劑」，以及孩子學校和教會的熱心人。她還抽空把自己鍛煉成小馬拉松長跑好手。

60歲的龍周秀芳（Karen Lung）相信，施比受更有福。

龍周秀芳1979年15歲時，隨家人從越南移民來美後三個月，就開始美國高中校園生活。後進入洛杉磯州大，是全家第一位大學生，又去修工商管理碩士學位，發掘經商才能。

走出校門，她進入當時已小有名氣的服裝公司Cynthia，一幹就是13年，從普通員工做到公司執行副總裁，全球都有跑，「經營服裝進出口生意，1993年到2005年時不難」，她領導的時裝設計和生產團隊，做得風生水起。

但人生不同階段，有不同目標。第二個兒子兩歲的時候，她毅然辭掉服裝公司高管工作，轉行加盟Kumon，辦起課後補習學校，「這樣我一方面可以繼續工作，還可以照顧家中長輩，同時陪伴孩子成長」，當時身邊同齡很多朋友去學畫畫和音樂，但龍周秀芳覺得，花更多時間陪伴孩子和老人，家人其樂融融，是人生中非常有意義的事。

龍周秀芳生長在大家庭中，她有兄弟姐妹六人，父親有16個孫子，四個重孫，她先生家也有是幾十口人。整個大家庭五代同堂。龍周秀芳表示，雖然是母親節，但她很想要好好表揚一下她的父親，特別是作為一家之主，與人為善，把大家都團結的很好，而且父親也非常努力上進，學習不輟，為晚輩做很好榜樣。

「現在回頭看，這一路很值得」，龍周秀芳一邊上班，一邊照顧老小。長輩最怕孤單，她就抽出時間經常陪伴他們，聽他們說話，給他們做好吃的；孩子們學習優秀不需要操心，她就以身作則，去學校和教會幫忙，孩子們做餅乾去義賣籌款，她會加入，學校需要捐助，她慷慨解囊。

疫情期間，她在Gofundme上為遊民 發起口罩捐助，獲得眾多商家支持，為洛杉磯縣、橙縣 及內華達40多個遊民中心捐助十多個48呎貨櫃的抗疫物資。如今，公公婆婆健康長壽，離開人世時平均90歲，她自己的母親86歲離世，95歲的父親至今健康快樂地生活，每天看世界日報。兩個兒子學業優秀，小兒子現讀洛杉磯加大 三年級，大兒子從柏克萊加大畢業後，獲得哥倫比亞大學錄取，今年5月將完成生物工程碩士學位。