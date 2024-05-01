百年俱樂部火災後重開 愛因斯坦是常客

巴沙迪那大學俱樂部擁有上百年歷史，是巴沙迪那的社會活動中心。（巴沙迪那大學俱樂部）

社交俱樂部日益成為許多商務和專業人士會見賓客、結交相同志趣好友、融入主流的平台。尤其是在美國，私人社交俱樂部數量眾多、歷史悠久，早已成為一種文化。位於巴沙迪那市的這家大學俱樂部（University Club of Pasadena），不僅擁有上百年歷史，還是巴沙迪那的社區活動中心；在漫長的歷史中，更是吸引多位諾貝爾獎 得主和知名科學家加入。例如「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein），就是其會員之一。

巴沙迪那大學俱樂部於1922年成立，1926年搬遷至位於Oakland大道的新址，並一直沿用至今。許多大學校長、知名科學家，都曾是這裡的會員。包括諾貝爾獎得主羅伯特·密立根（Robert Andrews Millikan）、星系天文學之父愛德溫哈伯（Edwin Powell Hubble）、知名建築師邁倫·亨特(Myron Hunt)、美國印象派畫家艾爾森·S·克拉克 (Alson S. Clark)、地震等級的發明者查爾斯·里克特（Charles Richter）等。

著名科學家愛因斯坦等名人都曾在此留下足跡。（巴沙迪那大學俱樂部）

愛因斯坦(Albert Einstein) 也曾是該俱樂部的早期演講者之一。在俱樂部的二樓，有一間名為「愛因斯坦房」，是愛因斯坦時常思考和靜思的去處。美國前總統雷根（Ronald Reagan），也曾於1977年造訪於此。

近年來會員俱樂部也逐漸吸引諸多亞裔 和華人加入，為提供更融合的服務，巴沙迪那大學俱樂部聘請擁有多年經驗、專精法餐和亞洲美食的華裔廚師Tony。他表示，未來將在餐飲中嘗試新餐點，加入更多融合亞洲元素的美食。

巴沙迪那大學俱樂部用餐區。（記者朱敏梓／攝影）

然而在2023年6月，一場大火燒毀俱樂部的廚房，俱樂部只能暫時關閉。經過修整，俱樂部目前已經重新開放。俱樂部主管Robert Hartstein說，俱樂部將於5月開放午餐，且俱樂部的規畫和設計方式，與之前相比發生巨大改變。目前一樓設有會議室，二樓也有三間套房，可用於會見賓客和會談；俱樂部還在開發新的商務休息室，翻新可容納150人的活動大廳，相信會為大家帶來驚喜。

和所有俱樂部一樣，巴沙迪那大學俱樂部提供不同等級的會員制度，會員們可以享受不同的設施和福利，還有定期的各項活動和餐會可參與。除為會員舉辦的活動外，這裡也是熱門婚禮舉辦地，主管Robert Hartstein介紹，在疫情 前，每一年在此舉辦的婚禮，都有上百場。