洛縣檢察長候選人會鄭博仁 談社區治安

洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼(左)會晤亞市議員鄭博仁探討社區治安。（主辦單位）

「聖蓋博谷領導力圓桌會議」4月26日晚在亞凱迪亞 市（Arcadia）舉行，洛杉磯 縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman）應邀出席，與民選官員和社區領袖討論改善洛縣 公共安全及相關重要議題，分享了他擔當洛縣檢察長的政見和願景。

霍克曼在會上再度承諾，一旦當選，他將廢除現任檢察長賈斯康的多項輕縱和庇護犯罪的政策，確保受害者及家屬的權益得到保障和維護，恢復洛杉磯縣地區的社會正義，提升社區安全。他重申了對於公共安全的重視，並且認真聽取了到場的社區人士的意見。

亞凱迪亞市華裔市議員鄭博仁 律師在會上表示，此次圓桌會議為大家提供了一個難得的機會，不僅能聽到霍克曼關於提升公共安全的具體計劃，還能直接參與到打造安全和繁榮的洛杉磯縣的未來。

該場「聖蓋博谷領導力圓桌會議」由洛杉磯納稅人協會與CALhaven聯合舉辦。

據悉，霍克曼出生於洛杉磯，其父親曾是空軍上尉，曾擔任聯邦檢察官及慈善組織領導人。霍克曼畢業於布朗大學，在史丹福法學院獲得法律學位，擔任過聯邦法官助理，後來擔任加州中區助理檢察官。目前，他是洛杉磯縣檢察長的主要挑戰者。在3月初選中，他得票第二名取得決選資格，將在今年11月大選中，與現任檢察長賈斯康一較高下。