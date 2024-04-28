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UCLA華女畢業短片 獲佛州電影節大獎

記者沈瑋／洛杉磯報導
宋金穗導演在佛羅里達電影節的首映戲院外。(受訪者提供)
宋金穗導演在佛羅里達電影節的首映戲院外。(受訪者提供)

華裔青年女導演宋金穗（JinsuiSong）在洛杉磯加大（UCLA）電影學院的碩士畢業作「在很久很久以前」（Something Blue），近日從一眾短片中脫穎而出，一舉奪得佛羅里達電影節最佳敘事短片評審團大獎。

影片的劇情描述女大學生艾米莉回到故鄉參加表哥的婚禮，但在婚禮上不得不面對過去的創傷的故事。本片的大部分內容拍攝於阿罕布拉市（Alhambra）上島海鮮酒樓，片中所有演員均說粵語。另外，包括攝影師、美術設計、服裝設計等大部分主創人員皆為華人

宋金穗表示，感謝所有人對影片的辛勞付出，獎項屬於在這個過程中攜手合作的所有夥伴，也屬於一直支持她創作、給予她靈感的華人群體，一路以來收穫了許多珍貴的友誼。劇組在上島酒樓拍攝了三個通宵，雖然攝製已經過去了一年半，但至今她仍與演員們保持密切聯繫，大家在年節時還相約聚會。

值得一提的是，本片獲得了美國著名的全景電影（Panavision）公司新導演項目（New Filmmaker Program）的支持，其所使用的攝影設備均由公司免費提供，總價值約數十萬美元。該公司開發、生產的攝影設備只租不賣，一直備受包括諾蘭在內的好萊塢大導演的青睞。

影片將於5月18日在舊金山的亞美媒體中心電影節（CAAMFest，原舊金山國際亞裔電影節）舉行西岸首映，放映地點為Roxie Theatre。

宋金穗導演的作品向來關注華人女性的生活和內心，此前的作品「下一杯日落」（TequilaSunset）聚焦於一個照料罹患阿茲海默病的老公多年的老年華婦，此前已經在北美多個電影節放映並獲得獎項。下個月，該影片將上線AMC+（AMC的流媒體平台），還會於6月在華人區舉行社區放映。「下一杯日落」的拍攝獲得了晨光基金會的獎學金支持。

獲獎短片「在很久很久以前」（Something Blue）劇照。(受訪者提供)
獲獎短片「在很久很久以前」（Something Blue）劇照。(受訪者提供)

華人 舊金山 亞裔電影

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