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太鼓、空手道、美食攤…蒙市櫻花節 室內室外皆精采

記者沈瑋／洛杉磯報導
鬼頭精二和他的「風月堂」麻糬。（記者沈瑋／攝影）
鬼頭精二和他的「風月堂」麻糬。（記者沈瑋／攝影）

一年一度的櫻花節於周六（27日）在蒙特利公園市的巴恩斯公園（Barnes Park）熱鬧開幕，100多個美食、手工藝品等攤位吸引大批民眾流連，不少市民帶著全家老少和狗狗出動，當是春日郊遊的一處勝景。

開幕儀式上，蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）致詞，日本駐洛杉磯領事館總領事曽根健孝（Kenko Sone）、副總領事青島尚重（NaoshigeAoshima）和ABC7菲律賓裔美女主播Irene Cruz作為特邀嘉賓出席。

Yuujou Daiko邀請觀眾打太鼓。（記者沈瑋／攝影）
Yuujou Daiko邀請觀眾打太鼓。（記者沈瑋／攝影）

本屆櫻花節設有一個室外舞台和一個室內舞台，精彩豐富的節目在兩個舞台上輪番上演。太鼓表演兩日內有四個表演風格各異的團隊登場。首日午後上場的Yuujou Daiko，邀請觀眾上台學習打鼓，不少小朋友躍躍欲試，在家長的鼓勵下勇敢登台，獲得不少歡呼。

空手道表演。（記者沈瑋／攝影）
空手道表演。（記者沈瑋／攝影）

十段黑帶的托雷斯（David Torres）和他的「肯波」流空手道（Kenpo Karate）已是第24次參加櫻花節表演。他的不少學生年紀尚幼，初次登台卻毫不膽怯，按照指令對答伸展拳腳，配合音樂做出基本型，台下的小朋友們看得目不轉睛，場面一度沸騰。

同樣見證了櫻花節歷史的還有風月堂（Fugetsu-Do）的老闆鬼頭精二（Brian S. Kito），他的店鋪位於洛杉磯小東京超過120年歷史，專做麻糬，傳到他是第三代。他笑容可掬地表示，自己已經數不清是第幾次參加了櫻花節了。

櫻花節期間人流如織，公園周圍停車位難尋。許多商戶僅接受現金，少數接受刷卡或者電子支付。有多位小企業主到問訊亭諮詢明年櫻花節的事宜，他們相信櫻花節早已是蒙市的品牌。

櫻花節的志願者Lawrence Tsui（左起)、Marita Louie和El...
櫻花節的志願者Lawrence Tsui（左起)、Marita Louie和Elizabeth Lee。（記者沈瑋／攝影）

除了多年來固定出席的商戶，問訊亭中也有兩位長期服務於櫻花節的志工，分別是Marita Louie和Elizabeth Lee。Marita自1968年起便居住於蒙市，現在是蒙市婦女會（Monterey Park Woman′s Club）的成員，經常和退休的夥伴們一起支援社區活動。而17歲的志願者Lawrence Tsui是阿罕布拉高中的學生，正在為申請大學做準備。他是學校服務性社團KeyClub的成員，此次參與志願服務亦可掙得學分。

洛杉磯 蒙特利公園市 阿罕布拉

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