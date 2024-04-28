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南加世華姐妹「宴遇春天」 品酒吃美食

記者劉子為╱橙縣報導
會長游蕙綾表示，這樣的聚會日不僅是放鬆時刻，也是作為少數族裔的女性企業家互相助力的好機會。（記者劉子為╱攝影）
會長游蕙綾表示，這樣的聚會日不僅是放鬆時刻，也是作為少數族裔的女性企業家互相助力的好機會。（記者劉子為╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加分會27日「宴遇春天」，新老會員們在橙縣森林湖（Lake Forest）的Staybridge Suites歡聚一堂，共享春日明媚與姐妹交流的歡樂時光。

影片攝製：記者劉子為

本次活動由陳怡君召集，副總會長陳玲華、現任會長游蕙綾、監事長鄭怡薇、總幹事彭麗齡等人協助舉辦，活動吸引了各屆會長、會員等南加女性企業家參與，世界日報洛杉磯社社長于趾琴、橙縣文教中心主任蕭蓓如、洛杉磯僑教中心副主任鄭心茹、經文處副領事車懿恬等嘉賓助陣，活動場地則由僑務諮詢委員邱垂煌贊助。

會長游蕙綾表示，當天的活動輕鬆活潑又收穫滿滿，讓會員們能夠學習到辦宴席、製作派對美食、調酒等實用技能。

召集人陳怡君表示，策畫這個活動是希望世華姐妹們能共享春日的生機盎然，輕鬆享受美麗的午後。她特別邀請了專業的調酒師示範春季家宴雞尾酒，還準備了熟成牛排、台式炒米粉等表演展示。

副總會長陳玲華表示，南加分會每次舉辦活動都在學習和聯誼，本次活動的成功舉辦要感謝召集人陳怡君的用心安排。世華總會馬上迎來30周年，回台灣舉辦的慶祝活動，目前報名已近千人，南加分會也會全力祝福和支持該周年慶祝活動。

活動以理事及嘉賓的致詞開始，陳玲華在就餐環節為成員們悉心介紹會務，專業調酒師帶來簡單實用的調酒知識。成員們邊品嘗豐盛派對美食和特調雞尾酒，邊交流生意和家常，其樂融融。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會舉辦「宴遇春天」活動。（記者劉子為╱攝影）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會舉辦「宴遇春天」活動。（記者劉子為╱攝影）
「宴遇春天」活動提供豐盛美味的派對美食，會員們們共享美好春日時光。（記者劉子為╱...
「宴遇春天」活動提供豐盛美味的派對美食，會員們們共享美好春日時光。（記者劉子為╱攝影）

南加 洛杉磯 橙縣

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