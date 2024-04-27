亞利桑納Sedona紅岩 能量漩渦

聖十字架教堂（Chapel of Holy Cross）是Sedona的地標建築之一。（記者趙健╱攝影）

亞利桑納北部的塞多納（Sedona）被許多人認為是美國最神秘的旅行目的地，這裡擁有壯麗的紅岩峽谷，也一直以其神奇的「能量漩渦」（Vortex）傳說聞名，是現代人逃離城市生活、靜心放鬆的理想之地。

視頻來源：記者趙健

Sedona位於亞利桑納州 中部，距離洛杉磯 市約400哩，開車需6至7小時的行程。 這個海拔約4500呎的小城，坐落於壯麗的紅色峽谷之間，人口只有1萬人。在Sedona的街道漫步，常有種置身外星世界的奇妙感覺。

Sedona最為人所知的，是其獨有的「能量漩渦」文化。 信徒們說，「能量漩渦」是地球電磁能量的自然交叉點，身處「能量漩渦」時，身體和精神可以感受到它的存在，植物也會受此影響產生旋轉的形態。 全球著名的「能量漩渦」地點包括秘魯的馬丘比丘（Machu Picchu）和英國的巨石陣（Stonehenge）。

Sedona的一些特定地點被認為是「能量漩渦」的中心，具有更強的電磁能量。 大教堂岩（Cathedral Rock）、鐘岩（Bell Rock）、機場高地（Airport Mesa）和博因頓峽谷（Boynton Canyon），是四個公認的中心。

Sedona有許多健行徒步路線，適合各種級別的旅行者。從挑戰性較高的岩石攀爬到平緩的風景步道，每條路線都能帶給遊客不同的樂趣。出發前，遊客可透過手機軟體AllTrail查詢線路的地圖和難度等級。

Sedona還藏有多個隱秘的景點，其中地鐵 洞（Subway Cave）是最受歡迎的一個，徒步約3哩才能抵達。由於這個洞穴的位置沒有在地圖標示，且沿途沒有網路訊號，遊客需事先查找好路線。

聖十字架教堂風格獨特

建於紅色岩石上的聖十字架教堂（Chapel of Holy Cross），是Sedona的地標建築之一，由建築師Marguerite Brunswig Staude於1956年設計。教堂的建築風格獨特，簡潔而富有現代感的設計與周圍的自然環境融為一體。 站在教堂的露台上，眼前廣闊的地貌和壯麗的山脈，令人歎為觀止；進入教堂內部，光線透過玻璃照射進來，立刻讓人感受到一種神聖而溫暖的力量。

美麗的日落很多，Sedona卻有著自己的特色。 傍晚時分，Sedona的紅色砂岩在夕陽的照射下，散發出橘紅色的光芒，為壯麗的景色增添了一絲溫柔。一些尋求精神治愈的人們會在這時坐在某處高地上，閉上雙眼，感受夕陽下的寧靜。