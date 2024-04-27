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全球首家AI餐廳 巴沙迪那開業

記者金維多、朱敏梓、劉子為╱巴沙迪那報導
機器人Flippy正在製作薯條，行動十分靈活。（世說新聞團隊╱攝影）
機器人Flippy正在製作薯條，行動十分靈活。（世說新聞團隊╱攝影）

人工智能AI）技術的崛起正深刻改變著當代社會的方方面面，餐飲行業也不例外。近日，全球首家由人工智能處理訂單和烹飪食物的餐廳在洛縣巴沙迪那市（Pasadena）開業，這家名為「CaliExpress by Flippy」的餐廳由機器人廚師掌勺，顛覆了傳統餐飲模式。記者團隊於4月24日走訪該餐廳，親自體驗和品嘗機器人的勞動成果，並了解AI技術在餐飲行業的應用。

（世說新聞團隊╱攝製）

該餐廳的店內設計簡潔而富有科技感，展示著機器人Flippy的發展歷程，Flippy是由Miso Robotics公司研發的全球首款人工智能煎炸機器人。點單過程也充滿高科技，顧客只需掃碼註冊，站在點單機前，機器通過人臉識別進行支付，若已綁定銀行卡，更可實現刷臉支付，操作極為便捷。目前註冊即可獲得10元代金券，可在下次光顧餐廳時使用。

不過，該餐廳菜單的選擇暫時比較有限，僅有漢堡、芝士漢堡、薯條、瓶裝蘇打等菜色。餐廳的芝士漢堡售價為10元，雖然價格較快餐餐廳稍高，但據悉使用的是和牛肉餅，相比專門製作和牛漢堡的餐廳則價格更為親民。根據搜索，美國市面上通常和牛漢堡的售價為15到30元。

下單後，機器人便開始忙碌地製作美食。漢堡機器人首先開始烹製肉餅，約一分鐘左右肉餅便烹製完成並被放置到籃子中。餐廳員工Denise Koons表示，漢堡機器人可同時烹製多個肉餅。另一邊，負責製作薯條的機器人Flippy也開始運作，將原材料倒入油鍋後，等待薯條炸好後，再將其轉移到備餐口，過程順暢。

儘管被譽為世界上第一家完全自主的人工智能餐廳，但事實上，製作漢堡的過程仍需要人工參與。肉餅烹製完成後，工作人員會將其放在麵包胚中，包裝好再交給顧客。製作薯條也是如此。Koons表示，目前包裝、機器維護、清潔等方面，仍需要人工，但公司未來會朝著更人工智能的方向前進。

在點單系統中，支付小費完全是自願的，顧客支付的小費將給到在餐廳進行包裝和機器維護的員工。據Koons介紹，漢堡由BurgerBot一代機器製作，薯條則由Flippy二代製作。據悉，Miso Robotics馬上會推出Flippy三代，在多個功能上更新。

根據記者的品嘗，機器人做出的漢堡與薯條與人工製作的沒有明顯區別，漢堡的牛肉餅香嫩可口，火候恰到好處，餐廳自製的經典醬料也非常美味；薯條則十分酥脆，只是鹽分稍多。該餐廳目前給顧客提供DIY漢堡的選擇，即把麵包、肉餅、蔬菜、醬料分開包裝，讓顧客自行按需求組裝漢堡。

近期，加州快餐業的最低時薪上漲到20元每小時，給業主帶來了巨大的負擔。Miso Robotics公司開發的全球首個AI機器人Flippy代替人工的高效率新模式成為了一大福音。該公司表示，這個過程為員工創造了一個更安全的廚房，幾乎完全消除了員工滑倒、燙傷的可能性，同時減少了烹飪過程中的食物和油的浪費。由於勞動力負擔較少，還能為員工提供高於平均水平的工資。Miso Robotics公司官網顯示，該模式每月可為餐廳增加多達2萬元的利潤，許多快餐品牌已與其合作，推動自動化技術的普及化。

該餐廳目前給顧客提供DIY的選擇，讓顧客自行按需求組裝漢堡。（世說新聞團隊╱攝影...
該餐廳目前給顧客提供DIY的選擇，讓顧客自行按需求組裝漢堡。（世說新聞團隊╱攝影）

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