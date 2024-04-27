主打旅遊+文化…華裔主管張簡 尼克森圖書館找到定位

尼克森圖書館旅遊文化部華裔主管張簡。（記者啟鉻／攝影）

尼克森總統圖書館 暨博物館 （Richard Nixon Presidential Library and Museum，簡稱尼克森圖書館）成立後，第一次增設旅遊文化部，聘請旅遊專業研究博士張簡（Jane Zhang）擔任主管。她表示，自己定位「旅遊人」，當訪客帶著笑意走進尼克森圖書館，離開時每個人都有所感悟，這是她每天最開心和有成果的事情。

美國第37任總統尼克森。（尼克森圖書館官網）

張簡出生在中國湖南長沙，憑藉語言天賦，中學時期英語成績就很突出。她說，「在大學從事教育的父親曾對友人誇讚，女兒張簡未來會成為國家領導人的翻譯」。雖然她認為爸爸說的有些誇張，但對語言交流的喜愛，讓她覺得要從事推廣文化交流事業，做文化交流使者或一個旅遊人。除了學習英語，她還學了日語。高中畢業後，她考入北京第二外國語學院（Beijing International Studies University），因為成績出色，畢業後留校任教。

1996年張簡赴美在大學做訪問學者，研究方向是旅遊業。一年後返國繼續從教。再赴美留學時攻讀旅遊研究碩士學位，並在印地安那州普度大學（Purdue University ）獲得旅遊與酒店管理博士學位。當時全美有六所大學發出邀請，最終她選擇到波莫那加州 州立工藝大學（Cal Poly Pomona），在柯林斯酒店管理學院任教，講授課程是酒店管理與全球旅遊業發展。她說，她看好中美旅遊業發展前景，而且加州距離中國更近。

張簡一直有推動中美旅遊業交流的想法，也喜歡面對挑戰。在Cal Poly Pomona任教多年後，她毅然放棄終身教職的機會，自己創建旅遊公司，推出旅遊業首個多功能旅遊社交服務應用程序。她說，從當時的趨勢看，中美旅遊互動是大趨勢。成立旅遊公司兩年後，尼克森圖書館力邀她加入，成立旅遊文化部。她說，現在每天工作都很開心。

張簡說，現在從事旅遊文化工作，對世界旅遊業格局變化及趨勢都很關注，也會隨著各地旅遊要素動態節拍做出適時調整，成為一名熟悉旅遊業各項要素，以及具有旅遊業學術研究背景的「旅遊人」。

圖為尼克森圖書館館區。（尼克森圖書館官網）

尼克森總統圖書館暨博物館 影音收藏驚人

尼克森總統圖書館暨博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum，簡稱尼克森圖書館)於1990年落成，位於南加州橙縣約巴林達市（Yorba Linda)。這座圖書館以紀念美國第37任總統尼克森（1969-1974）和夫人Pat Nixon而聞名，也是國家檔案和記錄管理局總統圖書館辦公室管理的15座總統圖書館之一。

尼克森圖書館收藏非常豐富，包括大約4600萬頁的文件、約3700個小時的總統對話錄音（稱為「白宮錄音」）、約4000段單獨的廣播視頻錄音、近4500個音頻錄音、30萬張靜態照片、200萬呎的電影片段、以及超過4萬2000件國家和公共禮品、這些珍貴資料提供了獨特而詳盡的視角、讓訪者可深入瞭解前總統尼克森的生平和時代。

尼克森圖書館的主要使命是教育和傳達資訊，每年都舉辦一系列重要活動，包括尼克森生日紀念活動、特展開幕和講座、專題講座和學術研討會、家庭和社區活動以及紀念日紀念活動等。

地址：Richard Nixon Presidential Library and Museum

18001 Yorba Linda Blvd. Yorba Linda, CA 92886

網址：www.nixonlibrary.gov