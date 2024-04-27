張簡積極推動 尼克森圖書館漸成中國旅客訪美第一站

尼克森圖書館入門大廳。（記者啟鉻／攝影）

尼克森總統圖書館 暨博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum，簡稱尼克森圖書館）於五年前新設旅遊文化部，首任主管是華裔張簡（Jane Zhang）。她指出，尼克森前總統曾說「歷史能夠賦予的最大榮譽是和平締造者」，希望參觀者對世界和平有更多期許和包容，增進彼此交流和友善。幾年來，在她的積極運作下，愈來愈多訪客將尼克森圖書館列為首選目的地。

張簡說，她很注意觀察訪客參觀尼克森圖書館前後的情緒變化。很多人第一次到訪，來時顯得很輕鬆，離開時卻表情凝重且若有所思，說明他們在這裡看到的歷史陳列及說明引起了思考。有的人很快打電話與友人分享體會，有的人會說，「原先以為前總統尼克森是劣質政治人物，但參觀後卻覺得他推動了世界和平，尤其在中美建交方面。他實際是卓越領導者。」

五年前，張簡辭去了波莫那加州 州立工藝大學（Cal Poly Pomona）教職，創立了旅遊公司，推動中美旅遊。2019年3月間，她收到尼克森總統圖書館的邀請，請她成立一個部門，吸引世界不同文化背景訪客，但並非普通旅遊項目，部門名稱由她確定。由於張簡長期從事旅遊業學術研究，在美國讀取的博士學位也是旅遊相關專業。她認為，尼克森圖書館做為美國重要文化遺產，部門名稱應涉及旅遊文化（Tourism and Culture），於是成立了尼克森圖書館旅遊文化部。

張簡說，旅遊文化部成立後，經過參加各級大規模旅遊展會，並與地方旅遊部門合作及積極推動，2019年底的訪客人數就超過先前水平。雖然疫情 大流行期間尼克森圖書館關閉大約一年，但訪客人數仍持續增加，最多時一天有數千人參觀。很多來自中國的旅遊者，將尼克森圖書館列為訪美第一站。

她表示，這項工作很有意義，推動世界和平。來訪者中有來自各種不同族裔文化背景的人士，參觀以後更加熱愛世界和平，願意為世界和平奉獻心力。

為讓更多訪客了解尼克森的生活經歷，張簡在成立旅遊文化部後，還啟動一項巴士參觀項目，即從他出生小屋所在地的尼克森圖書館，到他生活成長的惠提爾市（Whittier），讓訪客深入了解這餒前總統的過去。張簡表示，尼克森圖書館各項設施持續在建設和完善中，希望在促進世界和平的大背景下，無論在服務公益、提供教育、文化、歷史資源方面，都能夠發揮愈來愈大的作用。