僑聯總會理事長訪世報 提4大施政願景凝聚僑心

僑聯總會新任理事長童惠珍（左）向世界日報社長于趾琴贈送禮物，感謝世界日報長期服務社區的努力，並期望未來能有更多交流合作的機會。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 僑聯總會新任理事長童惠珍26日率團拜會洛杉磯世界日報于趾琴社長，介紹未來施政四大方向：推動「海外不在籍投票 權」立法、活化美國16個辦事處並結合當地社團、以僑胞身分促進兩岸民間交流、持續舉辦海外華裔 青年活動傳承中華文化。

今年2月上任的童惠珍期許能善用僑聯總會的平台，凝聚海外僑胞力量，為台灣及僑居地謀求最大福祉。童惠珍認為，海外國民不在籍投票權應為基本公民權利，將推動立法院修法，讓居住於海外且所在地有中華民國駐外單位的國民，都能透過郵寄選票等方式參與投票。她表示，相關法案需要各黨共識，已於3月率團拜會立法院長韓國瑜，盼此案能獲各界支持，讓僑民權益獲得保障。

為活化僑聯組織並凝聚僑胞向心力，童惠珍率團拜訪美國西岸、東岸及中西部辦事處，宣導僑聯總會任務，廣納僑界意見。對於尚未設有辦事處之地區，也將協助評估設置可能性，並結合當地台灣同鄉會、校友會等社團，共同服務廣大僑胞。她已訪問過華府、德州達拉斯，接下來將前往舊金山、芝加哥、紐澤西及紐約等地；未來並將在西雅圖等地新設辦事處。

童惠珍並以僑聯總會的角度審視當前兩岸關係，認為海外僑胞有別於台灣居民的身分，更能客觀理性看待兩岸互動。在官方管道受阻的此刻，民間社團更應積極參與交流，為緩和台海情勢貢獻心力。她也期盼未來能創造更多溝通管道及合作機會。

此外，為傳承中華文化並鼓勵海外青年認同中華民國，僑聯總會將於今年暑假在台灣南投籌辦首屆華裔青年共識營，並舉辦中華文化常識比賽、華語文競賽等活動，增進海外青年與台灣及居住地的連結。同時也將加強輔導海外僑胞青年在台求學、創業、就業，成為台灣發展的助力。