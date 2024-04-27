我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

僑聯總會理事長訪世報 提4大施政願景凝聚僑心

記者張庭瑜/洛杉磯報導
僑聯總會新任理事長童惠珍（左）向世界日報社長于趾琴贈送禮物，感謝世界日報長期服務社區的努力，並期望未來能有更多交流合作的機會。（記者張庭瑜/攝影）
僑聯總會新任理事長童惠珍（左）向世界日報社長于趾琴贈送禮物，感謝世界日報長期服務社區的努力，並期望未來能有更多交流合作的機會。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國僑聯總會新任理事長童惠珍26日率團拜會洛杉磯世界日報于趾琴社長，介紹未來施政四大方向：推動「海外不在籍投票權」立法、活化美國16個辦事處並結合當地社團、以僑胞身分促進兩岸民間交流、持續舉辦海外華裔青年活動傳承中華文化。

今年2月上任的童惠珍期許能善用僑聯總會的平台，凝聚海外僑胞力量，為台灣及僑居地謀求最大福祉。童惠珍認為，海外國民不在籍投票權應為基本公民權利，將推動立法院修法，讓居住於海外且所在地有中華民國駐外單位的國民，都能透過郵寄選票等方式參與投票。她表示，相關法案需要各黨共識，已於3月率團拜會立法院長韓國瑜，盼此案能獲各界支持，讓僑民權益獲得保障。

為活化僑聯組織並凝聚僑胞向心力，童惠珍率團拜訪美國西岸、東岸及中西部辦事處，宣導僑聯總會任務，廣納僑界意見。對於尚未設有辦事處之地區，也將協助評估設置可能性，並結合當地台灣同鄉會、校友會等社團，共同服務廣大僑胞。她已訪問過華府、德州達拉斯，接下來將前往舊金山、芝加哥、紐澤西及紐約等地；未來並將在西雅圖等地新設辦事處。

童惠珍並以僑聯總會的角度審視當前兩岸關係，認為海外僑胞有別於台灣居民的身分，更能客觀理性看待兩岸互動。在官方管道受阻的此刻，民間社團更應積極參與交流，為緩和台海情勢貢獻心力。她也期盼未來能創造更多溝通管道及合作機會。

此外，為傳承中華文化並鼓勵海外青年認同中華民國，僑聯總會將於今年暑假在台灣南投籌辦首屆華裔青年共識營，並舉辦中華文化常識比賽、華語文競賽等活動，增進海外青年與台灣及居住地的連結。同時也將加強輔導海外僑胞青年在台求學、創業、就業，成為台灣發展的助力。

僑聯總會每年10月12日都會在台北市國軍英雄館舉辦華僑節大會。童惠珍強調，僑聯總會在國慶日後舉辦華僑節活動的傳統已行之多年，藉此讓遍布世界各地的僑胞齊聚一堂，慶祝中華民國生日，並與各地僑胞互動交流，對凝聚向心力大有助益。

中華民國僑聯總會新任理事長童惠珍（左三）率團拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（右三）...
中華民國僑聯總會新任理事長童惠珍（左三）率團拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（右三），說明上任後的施政方向及工作重點，並就如何凝聚僑胞向心力、為台灣發展貢獻心力等議題交換意見。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 投票 華裔

上一則

主打旅遊+文化…華裔主管張簡 尼克森圖書館找到定位

下一則

泰勒絲條款訂了 深偽可罰囚1年

延伸閱讀

僑聯總會理事長童惠珍訪世報 提四大施政願景凝聚僑心

僑聯總會理事長童惠珍訪世報 提四大施政願景凝聚僑心
洛杉磯僑界歡迎僑聯總會理事長童惠珍

洛杉磯僑界歡迎僑聯總會理事長童惠珍
花蓮震災 北加台灣同鄉聯合會捐10萬元

花蓮震災 北加台灣同鄉聯合會捐10萬元
經文盃高球賽 已歷28屆

經文盃高球賽 已歷28屆
迎黃埔百年 南加退伍軍人協會5/5群星會

迎黃埔百年 南加退伍軍人協會5/5群星會
迎黃埔建軍百年 南加退伍軍人協會訪世報

迎黃埔建軍百年 南加退伍軍人協會訪世報

熱門新聞

比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

2024-04-22 15:43
好市多粉絲們發起了一份請願書，要求組合披薩重新上架。(Reddit)

千呼萬喚 好市多這款美食將回歸

2024-04-19 17:40
Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

2024-04-24 02:19
一位戴著GPS定位系統電子腳銬的無證移民。(取自華人權益促進會)

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

2024-04-20 10:04
堂吃無需小費，南加餐廳用這妙招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

2024-04-25 15:15

超人氣

更多 >
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式