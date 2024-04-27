洛縣贈款受疫情、罷工影響小企 最高2.5萬元

洛杉磯縣26日公布410萬元贈款，幫助受新冠疫情和好萊塢罷工雙重影響的小型和微型企業計劃，符合資格的企業將獲得1萬至2萬5000元不等的贈款。（圖片取自維基百科）

洛杉磯縣政委員會26日公布410萬元贈款（Grand），幫助受到新冠疫情 和好萊塢罷工 雙重影響的小型和微型企業，符合資格的企業將獲得1萬元至2萬5000元不等的免償還贈款，申請至5月24日截至。

該計畫由洛縣 經濟機會部門和電影辦公室與洛縣委員會主席何衛斯（Lindsey P. Horvath）和洛縣第五區委員巴格 （Kathryn Barger）合作推出，資金以American Rescue Plan Act名義籌集。

洛縣擁有加州乃至全世界最高比率的演員、電影製作人、娛樂企業。根據報告，罷工前該行業直接僱用超過100萬名員工，收入超過2080億元。 2023年5月的WGA罷工和7月的SAG-AFTRA罷工，一直持續到當年11月，成為史上最長的娛樂界罷工，重創好萊塢。研究報告表示，雙重罷工對加州經濟造成了30億至40億元損失，洛縣首當其衝，4萬多家小型和微型電影電視企業中的許多企業仍在恢復中。

此次洛縣的扶持贈款將主要支持洛縣受到疫情和罷工影響的娛樂業小型和微型企業，贈款從1萬元至2萬5000元不等，申請的企業必須是年總收入300萬元或以下的營利性企業，至少70% 的收入必須來自娛樂業，並且從2020年3月至今經歷過新冠疫情的經濟影響。

何衛斯和巴格解釋，此次贈款的受益企業可以是道具店、花店、餐飲服務商和與電影娛樂相關的其他小型企業，希望為洛縣的電影和電視製作業振興助一臂之力。

具體的申請與贈與模式是：年收入在100萬至300萬元之間的合格企業，將獲贈2萬5000元；年收入低於100萬元的合格企業，將獲贈與1萬元。申請詳情可查詢grants.lacounty.gov。申請截止日期為2024年5月24日下午5點。