南加中華科工學會5/4年會 重量級嘉賓雲集

南加州中華科工學會第62屆年會將於5月4日舉行，屆時學術界和業界翹楚將圍繞物理學、氣候變化、火星探索、醫療科技創新等前沿話題展開討論，並舉行獎學金頒發及會長交接儀式。（南加州中華科工學會提供）

南加 州中華科工學會（CESASC）5月4日將在喜瑞都市（Cerritos）喜來登酒店舉行第62屆年會。本次年會以「展望未來」為主題，邀請到諸多重量級嘉賓，年會設有科技研討會和創投論壇，探討物理學、氣候變化、火星探索、創投生態、醫療科技創新等前沿話題。晚宴有主題演講、頒獎典禮及會長交接儀式。

作為南加地區歷史最悠久的科技學會之一，CESASC自1962年成立以來，一直致力於推動會員交流，促進科技發展，分享就業與教育資訊。學會曾邀請諾貝爾獎得主、兩岸三地院士及傑出專業人士出席並頒發成就獎。第62屆年會標誌著學會在新任會長戰穎博士的帶領下，繼續向更高目標前進。

年會的科技研討會將由來自Meta公司的AI應用科學家馬萬鈞博士主持。專題會議邀請數位重量級的科學家，包括加州理工學院的陳雁北教授將討論物理學的未來發展；洛杉磯加州大學 的陳剛教授分享氣候變化與極端天氣研究方面的最新成果；噴氣推進實驗室的劉登凱博士則將介紹NASA火星採樣返回計劃的最新進展。

創投論壇由南加州大學助理教授張佳辰博士主持，將探討南加州創投生態及醫療科技創新的未來。特邀講者Alice Liu博士，來自ID8 Innovations的合夥人，將談論初創企業如何整合學術界和投資人資源。此外，將有來自Cognitive Leap、Quanterix及Scanwell的專家參與圓桌討論，分享創業經驗與對行業未來的見解。

晚會活動從6時開始有兩場主題演講，演講嘉賓包括美國文理科學院院士、加州理工學院行星科學教授Dr. Andrew P. Ingersoll，以及美國工程院院士、洛杉磯加大 教授傅容博士，講題是「未來智能與技術的演化」及「未來氣候變化與加州」。

此外，年會將頒發蔣紅濤基礎科學獎、Lisa Lu文學藝術獎學金及CESASC STEAM論文競賽獎項，以表彰學生在科學、技術、工程、藝術及數學領域的卓越成就。科工會也邀請所有科技界的專業人士和學者參加這一年度盛會，共同探索科技的未來。更多詳情及報名資訊，訪問學會官網：https://cesasc.org/ ，報名請點擊如下鏈接：https://cesasc.org/cesasc-annual-convention-2024

年會包桌請聯繫：理事長郭辰曦，[email protected]，213-271-5371、會長蔣紅濤博士，[email protected]，818-207-8734、副會長戰穎博士，[email protected]，310-748-7978。