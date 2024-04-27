南加中華科工學會5/4年會 重量級嘉賓雲集
南加州中華科工學會（CESASC）5月4日將在喜瑞都市（Cerritos）喜來登酒店舉行第62屆年會。本次年會以「展望未來」為主題，邀請到諸多重量級嘉賓，年會設有科技研討會和創投論壇，探討物理學、氣候變化、火星探索、創投生態、醫療科技創新等前沿話題。晚宴有主題演講、頒獎典禮及會長交接儀式。
作為南加地區歷史最悠久的科技學會之一，CESASC自1962年成立以來，一直致力於推動會員交流，促進科技發展，分享就業與教育資訊。學會曾邀請諾貝爾獎得主、兩岸三地院士及傑出專業人士出席並頒發成就獎。第62屆年會標誌著學會在新任會長戰穎博士的帶領下，繼續向更高目標前進。
年會的科技研討會將由來自Meta公司的AI應用科學家馬萬鈞博士主持。專題會議邀請數位重量級的科學家，包括加州理工學院的陳雁北教授將討論物理學的未來發展；洛杉磯加州大學的陳剛教授分享氣候變化與極端天氣研究方面的最新成果；噴氣推進實驗室的劉登凱博士則將介紹NASA火星採樣返回計劃的最新進展。
創投論壇由南加州大學助理教授張佳辰博士主持，將探討南加州創投生態及醫療科技創新的未來。特邀講者Alice Liu博士，來自ID8 Innovations的合夥人，將談論初創企業如何整合學術界和投資人資源。此外，將有來自Cognitive Leap、Quanterix及Scanwell的專家參與圓桌討論，分享創業經驗與對行業未來的見解。
晚會活動從6時開始有兩場主題演講，演講嘉賓包括美國文理科學院院士、加州理工學院行星科學教授Dr. Andrew P. Ingersoll，以及美國工程院院士、洛杉磯加大教授傅容博士，講題是「未來智能與技術的演化」及「未來氣候變化與加州」。
此外，年會將頒發蔣紅濤基礎科學獎、Lisa Lu文學藝術獎學金及CESASC STEAM論文競賽獎項，以表彰學生在科學、技術、工程、藝術及數學領域的卓越成就。科工會也邀請所有科技界的專業人士和學者參加這一年度盛會，共同探索科技的未來。更多詳情及報名資訊，訪問學會官網：https://cesasc.org/ ，報名請點擊如下鏈接：https://cesasc.org/cesasc-annual-convention-2024
年會包桌請聯繫：理事長郭辰曦，[email protected]，213-271-5371、會長蔣紅濤博士，[email protected]，818-207-8734、副會長戰穎博士，[email protected]，310-748-7978。
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