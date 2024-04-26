747客機彈跳式迫降LAX 驚險一幕曝光

本月23日載有345人的漢莎班機在洛杉磯國際機場跑道上彈跳迫降。（非事件飛機，示意圖Lufthansa航空臉書)

本月23日載有345人的波音747在洛杉磯國際幾次行跑道上彈跳迫降的視頻25日流出，驚心動魄，再次引發民眾對波音安全的高度關注。

25日流出的漢莎航空 (Lufthansa)一架波音747飛機23日（本周二）在洛杉磯國際機場 跑道上硬著陸時機體一度彈起及墜落令人毛骨悚然的瞬間。

當天，LH456航班從德國 法蘭克福（Frankfurt）機場飛往洛杉磯，但在洛杉磯機場著陸時不幸發生意外狀況。德國漢莎航空集團發言人告訴洛杉磯福斯11台，當時這架波音747-8航班上共有326名乘客和19名機組人員。Airline Videos Live在直播飛機著陸時，正好抓到了驚險瞬間，並於25日在YouTube 上轉播了這次令人瞠目結舌的著陸過程。

這段視頻顯示，飛機在洛杉磯國際機場跑道上著陸時突然彈起。著陸嘗試失敗後，影片顯示飛機重新升入天空，繼續繞著機場飛行，不久後順利降落。事件中沒有人受傷。

漢莎航空集團發言人表示，經駕駛艙機組人員根據現場狀況評估、並與法蘭克福機場技術部門協商及初步目視檢查後，這架飛機（註冊號為 D-ABYP）飛回法蘭克福。發言人稱，這架飛機回到法蘭克福後將接受更多檢查。

今年1月，阿拉斯加航空一架波音737 Max客機的門塞發生爆炸，導致飛機上出現一個大洞，數月來，波音公司一直面臨對其飛機安全性的越來越嚴格的審查。阿拉斯加航空整個波音737-9機隊停飛。這起事故也似乎讓波音公司在從2018年和2019年兩起致命的Max噴射機墜機事件中恢復過程中取得的進展陷入停頓，該系列飛機的安全重新成為人們關注焦點。