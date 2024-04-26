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747客機彈跳式迫降LAX 驚險一幕曝光

洛杉磯訊
本月23日載有345人的漢莎班機在洛杉磯國際機場跑道上彈跳迫降。（非事件飛機，示意圖Lufthansa航空臉書)
本月23日載有345人的漢莎班機在洛杉磯國際機場跑道上彈跳迫降。（非事件飛機，示意圖Lufthansa航空臉書)

本月23日載有345人的波音747在洛杉磯國際幾次行跑道上彈跳迫降的視頻25日流出，驚心動魄，再次引發民眾對波音安全的高度關注。

25日流出的漢莎航空 (Lufthansa)一架波音747飛機23日（本周二）在洛杉磯國際機場跑道上硬著陸時機體一度彈起及墜落令人毛骨悚然的瞬間。

當天，LH456航班從德國法蘭克福（Frankfurt）機場飛往洛杉磯，但在洛杉磯機場著陸時不幸發生意外狀況。德國漢莎航空集團發言人告訴洛杉磯福斯11台，當時這架波音747-8航班上共有326名乘客和19名機組人員。Airline Videos Live在直播飛機著陸時，正好抓到了驚險瞬間，並於25日在YouTube上轉播了這次令人瞠目結舌的著陸過程。

這段視頻顯示，飛機在洛杉磯國際機場跑道上著陸時突然彈起。著陸嘗試失敗後，影片顯示飛機重新升入天空，繼續繞著機場飛行，不久後順利降落。事件中沒有人受傷。

漢莎航空集團發言人表示，經駕駛艙機組人員根據現場狀況評估、並與法蘭克福機場技術部門協商及初步目視檢查後，這架飛機（註冊號為 D-ABYP）飛回法蘭克福。發言人稱，這架飛機回到法蘭克福後將接受更多檢查。

今年1月，阿拉斯加航空一架波音737 Max客機的門塞發生爆炸，導致飛機上出現一個大洞，數月來，波音公司一直面臨對其飛機安全性的越來越嚴格的審查。阿拉斯加航空整個波音737-9機隊停飛。這起事故也似乎讓波音公司在從2018年和2019年兩起致命的Max噴射機墜機事件中恢復過程中取得的進展陷入停頓，該系列飛機的安全重新成為人們關注焦點。

洛杉磯國際機場 德國 YouTube

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