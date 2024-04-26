我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

加油站遇襲中槍 女裝死撿回一命

聖伯納汀諾訊
女子在蘋果谷加油站遭到陌生男子多次槍擊。（Unsplash.com）
女子在蘋果谷加油站遭到陌生男子多次槍擊。（Unsplash.com）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），4月中旬發生一起隨意襲擊案件，一名女子在蘋果谷 （Apple Valley）一家加油站遭到陌生男子多次槍擊。被害人日前回憶案發經過，指出自己當時採取裝死的假象，這才撿回一條性命。

案發在4月16日晚上7時左右， 地址位於蘋果路（Apple Valley） 和尤卡洛馬路 (Yucca Loma roads) 的Shell Station加油站。21歲的被害人Brenae Smith當時正開車進加油站，就在她彎身撿地上的錢包時，第一聲槍響起，窗戶上的玻璃被擊碎，碎片飛濺到被害人的臉上。

Smith回憶現場情景，表示自己回過神來時，發現臉上已經中彈。她清楚地看到，槍手是一名素未謀面的中年男子，眼睛很大，看起來非常瘋狂，警方後來確認嫌犯是42歲的Michael Bullock。被害女子Smith是兩個孩子的母親，遇到槍擊時，她嘗試躲到汽車後座，但當她爬進後座時，再次被槍擊，這次是在後背。Smith表示，當時腦子裡有聲音在說「趕快裝死吧」，她隨即躺在後座上不動，感覺自己已被血嗆住，因為有一發子彈正好打中臉部。

嫌犯逃離現場後，被害女子這才下車，並得到附近一輛快餐車車主、以及消防隊員的幫助。現場畫面顯示，一輛白色的起亞（Kia）轎車停在加油站前車蓋上可見血跡和血手印，破碎的駕駛座車窗上，還可以看到一個彈孔。

蘋果谷警察局稱，槍手在被害人下車前逃跑，但當天晚些時候被逮捕。嫌犯Bullock來自蘋果谷，前科累累，雖然這次謀殺的動機尚未確定，但據信這次襲擊是隨機發生。Bullock目前被關押在西谷拘留中心（West Valley Detention Center），保釋金為239萬元，預計將於4月29日在勝利谷高等法院（Victorville Superior Court）出庭。法庭記錄顯示，他面臨謀殺未遂、向有人駕駛的車輛開槍、持槍攻擊、以及持有槍支重罪犯的指控。

遭受槍擊的被害人Smith在醫院住院一周後，仍在逐漸恢復中，她表示自己正在尋求正義，「我會參加每一次聽證會、每一個開庭，要讓兇手看到我。你以為已經殺了我，但並沒有。」

加油站 槍擊 Apple

上一則

高速路擦撞 父子與男子互毆

下一則

和平之君兒童福利院20周年 中國文化之旅啟程

延伸閱讀

聖荷西市長街頭受訪安保遇襲 嫌犯身分確認

聖荷西市長街頭受訪安保遇襲 嫌犯身分確認
南加女加油站遇襲中槍 急中生智撿回一命

南加女加油站遇襲中槍 急中生智撿回一命
蘋果自研AI處理器 採用台積3奈米製程 鴻海可望承接整機組裝訂單

蘋果自研AI處理器 採用台積3奈米製程 鴻海可望承接整機組裝訂單
雪梨主教遇襲事件 澳洲反恐小組再逮捕7名青少年

雪梨主教遇襲事件 澳洲反恐小組再逮捕7名青少年
烏研判前線情勢數周內惡化 哈爾科夫電視塔遇襲倒塌

烏研判前線情勢數周內惡化 哈爾科夫電視塔遇襲倒塌
美駐伊拉克、敘利亞基地接連遇襲 不到24小時已2起

美駐伊拉克、敘利亞基地接連遇襲 不到24小時已2起

熱門新聞

豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

2024-04-22 15:43
好市多粉絲們發起了一份請願書，要求組合披薩重新上架。(Reddit)

千呼萬喚 好市多這款美食將回歸

2024-04-19 17:40
Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

2024-04-24 02:19
一位戴著GPS定位系統電子腳銬的無證移民。(取自華人權益促進會)

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

2024-04-20 10:04

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜