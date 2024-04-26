加油站遇襲中槍 女裝死撿回一命

女子在蘋果谷加油站遭到陌生男子多次槍擊。（Unsplash.com）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），4月中旬發生一起隨意襲擊案件，一名女子在蘋果谷 （Apple Valley）一家加油站 遭到陌生男子多次槍擊 。被害人日前回憶案發經過，指出自己當時採取裝死的假象，這才撿回一條性命。

案發在4月16日晚上7時左右， 地址位於蘋果路（Apple Valley） 和尤卡洛馬路 (Yucca Loma roads) 的Shell Station加油站。21歲的被害人Brenae Smith當時正開車進加油站，就在她彎身撿地上的錢包時，第一聲槍響起，窗戶上的玻璃被擊碎，碎片飛濺到被害人的臉上。

Smith回憶現場情景，表示自己回過神來時，發現臉上已經中彈。她清楚地看到，槍手是一名素未謀面的中年男子，眼睛很大，看起來非常瘋狂，警方後來確認嫌犯是42歲的Michael Bullock。被害女子Smith是兩個孩子的母親，遇到槍擊時，她嘗試躲到汽車後座，但當她爬進後座時，再次被槍擊，這次是在後背。Smith表示，當時腦子裡有聲音在說「趕快裝死吧」，她隨即躺在後座上不動，感覺自己已被血嗆住，因為有一發子彈正好打中臉部。

嫌犯逃離現場後，被害女子這才下車，並得到附近一輛快餐車車主、以及消防隊員的幫助。現場畫面顯示，一輛白色的起亞（Kia）轎車停在加油站前車蓋上可見血跡和血手印，破碎的駕駛座車窗上，還可以看到一個彈孔。

蘋果谷警察局稱，槍手在被害人下車前逃跑，但當天晚些時候被逮捕。嫌犯Bullock來自蘋果谷，前科累累，雖然這次謀殺的動機尚未確定，但據信這次襲擊是隨機發生。Bullock目前被關押在西谷拘留中心（West Valley Detention Center），保釋金為239萬元，預計將於4月29日在勝利谷高等法院（Victorville Superior Court）出庭。法庭記錄顯示，他面臨謀殺未遂、向有人駕駛的車輛開槍、持槍攻擊、以及持有槍支重罪犯的指控。

遭受槍擊的被害人Smith在醫院住院一周後，仍在逐漸恢復中，她表示自己正在尋求正義，「我會參加每一次聽證會、每一個開庭，要讓兇手看到我。你以為已經殺了我，但並沒有。」