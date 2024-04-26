洛台美小姐皇后拜會蔡英文 交流價值觀

兩位台美小姐皇后張芳瑜（右三）與宋依珊（左三）春假訪台拜會蔡英文總統（中），雙方就台美人身份認同、台灣文化傳承等議題深入交流。（台灣會館提供）

2022台美小姐皇后暨現任美國亞裔 小姐張芳瑜和2023台美小姐皇后宋依珊，在3月底春假時期到台灣進行為期一周的歷史與文化之旅，並且應邀到總統官邸拜會蔡英文 總統，原定半小時會面超過了一小時。

會談中，張芳瑜與宋依珊均表達對蔡總統平易近人的印象深刻，抵達官邸時，受到蔡英文的愛犬樂樂的熱情歡迎，在與總統的對話中，張芳瑜提到，討論台美人在主流社會面臨的挑戰時，總統給予了發人深省的建議：身分認同和價值觀，真正重要的是對內心認同有清晰自覺，並堅定地捍衛理念。

宋依珊回憶抵達官邸時心情緊張，擔心能否充分表達想法。沒想到和蔡英文對話輕鬆愉快，她還介紹了家中的寵物。她不僅提到台美小姐啟發她積極參與台美議題活動、模擬聯合國會議，加深了對人權的重視，也成為抵抗中共 學生聯盟的成員。令她難忘的是，當問及「台美小姐應如何著裝來代表多元化的台灣」時，蔡英文回答：「我們傳承的是台灣堅忍精神！」

台美小姐總召集人楊悅英向總統說明，台灣會館自2000年開始舉辦台美小姐選拔賽，藉此運用柔性力量宣導台美人的身分認同。台美小姐活動的目的也轉向對外宣傳台灣。台美小姐的培訓課程包含台灣歷史與文化，讓第二代台美人深入了解台灣的美食和休閒娛樂之外，還有豐富的文化底蘊和歷史積澱。

2024年台美小姐選拔活動報名截止日期為2024年5月31日，詳情請參閱官方網站https://www.misstaiwaneseamericanpageant.org/。