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海陸空無人載具展 嘉義縣長率團參加

洛杉磯訊
由左而右：美國堪薩斯州商務廳出口拓銷處助理處長April Chiang、嘉義縣亞洲無人機創新園區廠商協進會羅正方理事長、嘉義縣縣長翁章梁、經濟部產業發展署盧文燦副組長、台灣無人機大聯盟吳盟分會長。（經文處提供）
由左而右：美國堪薩斯州商務廳出口拓銷處助理處長April Chiang、嘉義縣亞洲無人機創新園區廠商協進會羅正方理事長、嘉義縣縣長翁章梁、經濟部產業發展署盧文燦副組長、台灣無人機大聯盟吳盟分會長。（經文處提供）

2024年第51屆國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展覽（XPONENTIAL）4月23日至25日在聖地牙哥（San Diego）會議中心開幕。台灣嘉義縣縣長翁章梁攜手經濟部，領導亞洲無人機AI創新應用研發中心（簡稱亞創中心「SPACE CHIAYI」）團隊來美展出，提升台灣的國際知名度，並尋求與全球供應鏈的合作機會。

嘉義縣縣長翁章梁參訪美國XPONENTIAL無人載具展台灣館。（經文處提供）
嘉義縣縣長翁章梁參訪美國XPONENTIAL無人載具展台灣館。（經文處提供）

翁章梁表示，這次參展的主要目的是展現台灣無人機的技術實力，並藉此機會學習國際上的發展趨勢，與各國建立友好關係。亞創中心，作為台灣推進無人機產業的重要基地，自2022年8月由總統蔡英文親自啟用以來，已吸引許多國內外企業加入。

(左起)嘉義縣政府經濟發展處處長江振瑋、嘉義縣縣長翁章梁、台灣無人機大聯盟會長吳...
(左起)嘉義縣政府經濟發展處處長江振瑋、嘉義縣縣長翁章梁、台灣無人機大聯盟會長吳盟分、嘉義縣亞洲無人機創新園區廠商協進會理事長羅正方、中光電智能機器人總經理忻維忠。（經文處提供）

在23日台灣館開幕式上，美國在台協會商務官杜杰夫、德國杜塞道夫（Düsseldorf）展覽公司北美總經理Tom Mitchell、國際無人系統組織AUVSI的首席執行官Heather Lee、美國堪薩斯州（Kansas）商務廳出口拓銷處助理處長April Chiang，以及與亞創中心簽訂合作備忘錄的UAS Center at SBD執行長Kimberly Benson等出席開幕式。

嘉義縣縣長翁章梁參訪時介紹台灣無人機的技術實力。（經文處提供）
嘉義縣縣長翁章梁參訪時介紹台灣無人機的技術實力。（經文處提供）

台灣以先進的資通訊技術為後盾，提供無人機所需的各類關鍵元件，如飛行控制晶片、微處理晶片及影像處理晶片等。根據國際無人機領域商業智能研究平台的數據，台灣的「無人機就緒指數」（DRI）在全球排名第三，僅次於英國（UK）和澳洲（Australia），展現了在全球無人機產業中的競爭力。經濟發展處處長江振瑋表示，此次台灣館集結了15家領先企業共襄盛舉，展出了包括經緯航太的長滯空VTOL固定翼無人機、雷虎的微型無人機TM-450 TETTRON及其水上載具SEASHARK400等多項創新技術。

本次XPONENTIAL展會，由國際無人載具系統協會（AUVSI）與德國杜塞道夫展會共同舉辦，是業界規模最大、最具影響力的專業展會之一。

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