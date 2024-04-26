我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

校園以巴爭議 留學生宜謹慎

記者邵敏╱洛杉磯報導
劉龍珠指出，煽動暴力革命的言論不受憲法保護。（記者邵敏╱攝影）
劉龍珠指出，煽動暴力革命的言論不受憲法保護。（記者邵敏╱攝影）

巴以衝突戰火近日蔓延到美國校園，從哥倫比亞大學到南加大（USC），全美多所大學聲援巴勒斯坦的抗議活動，正在如火如荼中進行。南加大校園日前近百人被捕，專家告誡華人學生，如果捲入其中，以言論自由名義煽動暴力，恐怕會斷送自己的大好前程。

洛杉磯市警察局證實，親巴勒斯坦抗議者4月24日（周三）湧入南加大校園，導致93人因非法侵入被捕，尚無人員受傷報告。

24日上午，示威學生以及許多外來者，在南加大校園搭建帳篷，要求結束加薩戰爭。校園警察下令拆除帳篷時，緊張局勢升級。當天下午4時驅散令發布後，防暴警察開始在校園內逮捕、並驅散親巴勒斯坦抗議者。據一名活動人士稱，示威者在驅散過程中高呼「自由，巴勒斯坦」，並聲稱警察突襲營地、實施暴力逮捕。

從加州到東岸，全美各地校園抗議活動愈演愈烈。哥倫比亞大學華裔客座教授Chris Ching表示，哥大目前情況非常混亂，一些教授也參與抗議，有些教授則不敢去上班，學校已改上網課，很多人以言論自由為名義煽動暴力，造成恐慌局面。Ching指出，學校華裔學生眾多，對於如何保護自己，應該站在哪一方立場，他們非常困惑。據他所知，一些華人家長鼓勵孩子參加抗議活動，認為美國是一個言論自由的國度。

律師劉龍珠指出，美國憲法保護言論自由，但如果言論是為了煽動暴力革命，肯定不受憲法保護。他解釋，此前哥大多名參與活動的抗議者同樣被捕，這些學生可能被開除退學，美好前程將因此斷送，非常可惜。

劉龍珠表示，哥大被捕學生被檢控兩條罪名，一是擅闖領地，因為校方曾勒令一定期限內抗議者必須撤離校園，但他們不撤；另一項是在公共場合的不恰當行為影響他人，造成恐慌。這兩條罪名是否成立，目前尚在法律程序中。關於南加大被捕的近百名抗議者，截至發稿前，當局尚未公布具體細節。

劉龍珠告誡華生，不要因一時衝動魯莽捲入這場風潮，跟著抗議者發表煽動言論、參與扔瓶子、砸東西等不當行為，這些都不受法律保護，一輩子的美好前程恐怕會因此終止。他認為，巴以衝突就事論事，而不是簡單的挺猶太人或反對猶太人；學生抗議事件是法律問題，不是政治問題，不應被政治化，和平遊行是法律權利，但如果方式不對引發暴力就會觸犯法律。華人留學生如果因抗議被逮捕，再被學校取消學籍，將會失去簽證身分，成為非法滯留美國的黑戶，隨時面臨被遣返風險。

Chris Ching教授表示，哥大情況混亂，已改網課。（受訪者提供）
Chris Ching教授表示，哥大情況混亂，已改網課。（受訪者提供）
南加大校園因抗議活動近百人被捕。（KTLA5電視台）
南加大校園因抗議活動近百人被捕。（KTLA5電視台）
親巴勒斯坦抗議者24日湧入南加大校園。（KTLA5電視台）
親巴勒斯坦抗議者24日湧入南加大校園。（KTLA5電視台）

南加大 巴勒斯坦 華人

上一則

加州固定電費新政策 2黨及環保組織都不滿

下一則

Allstate：改革新規一生效 即回加州賣房險新保單

延伸閱讀

南加大挺巴示威近百人被捕 華生捲入有違法風險

南加大挺巴示威近百人被捕 華生捲入有違法風險
行李裂開露馬腳 女子擬把56磅大麻帶上機被捕

行李裂開露馬腳 女子擬把56磅大麻帶上機被捕
布林肯赴上海紐約大學交流 盼增加美國留學生數量

布林肯赴上海紐約大學交流 盼增加美國留學生數量
法界：持續、不受歡迎凝視 恐涉「眼神性騷擾」

法界：持續、不受歡迎凝視 恐涉「眼神性騷擾」
民主黨SB94提案擬假釋重刑犯 劉龍珠籲反對

民主黨SB94提案擬假釋重刑犯 劉龍珠籲反對
允許加州殺人犯提前釋放 劉龍珠反對SB94提案

允許加州殺人犯提前釋放 劉龍珠反對SB94提案

熱門新聞

豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

2024-04-22 15:43
好市多粉絲們發起了一份請願書，要求組合披薩重新上架。(Reddit)

千呼萬喚 好市多這款美食將回歸

2024-04-19 17:40
Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

2024-04-24 02:19
一位戴著GPS定位系統電子腳銬的無證移民。(取自華人權益促進會)

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

2024-04-20 10:04

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜