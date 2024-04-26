示威行動阻斷交通 州議會擬重罰

今年以來抗議者已經先後占據過海灣大橋、金門大橋。（取自ABC 7報導）

鑒於今年以來金門大橋等交通要道屢次遭抗議者阻斷交通，共和黨籍眾議員 Kate Sanchez提案加重交通法規中的相關罰責，初犯最高可罰500元，三年內屢犯可罰1000元。輿論原以為民主黨 人會在委員會審查時封殺，沒想到四人倒戈，讓Assembly Bill 2742以8比5送出交通委員會，改由撥款委員會再審。

車輛法規（Vehicle Code）原本的金額為初犯罰100元，但修正案大幅提高，初犯定罪者可罰200元至500元，一年內再度定罪提高到300元至1000元，三年內三度以上定罪可罰500元至1000元。法院新聞網（Courthouse News Service）指出，判決時還可能再追加金額達到2100元至4100元。

自巴勒斯坦與以色列發生衝突後，灣區大橋就成為抗議者的聚集地，提案的Kate Sanchez認為，阻礙交通要道，連運送器官的救護車都無法通行，「這是攸關人命的事」。民主黨籍的交通委員會主席Lori Wilson認為原條文已經夠重，希望不要加重罰則，誰知四名同黨議員跑票，通過修正案。

修正案還需要通過撥款委員會審查，眾議會、參議會的全院投票 ，以及民主黨籍州長的同意。