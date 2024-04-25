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「翻新豪宅展」 巴沙迪那展示屋 藝術融合自然元素

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
大膽的色彩碰撞和自然元素十分驚艷。（記者朱敏梓／攝影）
大膽的色彩碰撞和自然元素十分驚艷。（記者朱敏梓／攝影）

被稱為「全國歷史最悠久、規模最大」之一的「翻新豪宅展」巴沙迪那展示屋(Pasadena Showcase House）於4月21日起向公眾開放。今年的巴沙迪那展示屋選中並改造了波特丹尼爾斯莊園（Potter Daniels Manor），27位來自洛杉磯地區的優秀設計師，為這座英式都鐸復興風格的住宅賦予全新的風格。

（視頻來源：記者朱敏梓拍攝/製作）

色彩碰撞 明豔又活潑

與過去的巴沙迪那展示屋一樣，每一個房間擁有不同的設計，富有想像力的設計師陣容賦予每個角落、縫隙和空間獨特的風格； 一流的材料、手工製作的家具、引人注目的藝術品和其他令人愉悅的細節，為這座大型建築的每個房間增添了風味。進入門廳就彷彿來到了一個華麗又復古的童話世界，挑高的天花板、精緻的水晶燈、牆壁上靈動的金色小鳥、還有手繪壁畫，每一處都透露著設計師的巧思。

陽光房。（記者朱敏梓／攝影）
陽光房。（記者朱敏梓／攝影）

設計師運用的不同色彩的碰撞也令人印象深刻。今年巴沙迪那展示屋的主題色調為藍色，設計師們在自己的房間內增添了各種充滿趣味的藍色設計，例如臥室幾何形圖案的地磚、樹葉圖案的窗簾讓整個房間顯得十分柔和，營造出舒適的休息空；日光房的碎花窗簾、綠色沙發和淡藍色牆壁的結合，讓人心情愉悅，陽台則採用了大膽的粉色、綠色等多種顏色，明豔又活潑。

華裔設計師陳迦明打造的玻璃屋。（記者朱敏梓／攝影）
華裔設計師陳迦明打造的玻璃屋。（記者朱敏梓／攝影）

華裔設計師 打造玻璃房

在本次巴沙迪那展示屋中，有兩位亞裔設計師參與了設計。華裔設計師陳迦明（Chia-Ming Ro）負責設計這座莊園的菜園。根據陳迦明的介紹，她在菜園裡栽種了許多蔬果，例如番茄、藍莓、蔓越莓、彩色蘿蔔等蔬果，還有許多花卉，希望能增添家庭成員間一起種植的樂趣。陳迦明還擺放了幾個頗具巧思的花園工具，例如自動澆水和防止昆蟲的裝置。花園中還有一大亮點「玻璃房」，能夠沐浴陽光享受自然，喝茶聊天、看書休息，營造一個私密的空間。

華麗的餐廳。（記者朱敏梓／攝影）
華麗的餐廳。（記者朱敏梓／攝影）

負責圖書館改造的設計師Jeanne K Chung介紹，由於這座房屋歷史非常悠久，因此她在原先的基礎上，進行了一些改動，原先的圖書館非常的嚴肅和正式，而她希望將圖書館營造成一個更加放鬆的空間，因此她搬走了沈悶的家具，擺放了一張長長的米色沙發和許多有趣的擺件，儘量選用淡色的裝飾，讓整個圖書館看起來更明亮和活潑。JEANNE說，這裡有五子棋、有圖書，但是沒有任何的電子設備，希望一家人能夠在圖書館裡享受放鬆的時光。

2024年巴沙迪那展示屋的慈善主席Dotty Ewing。（記者朱敏梓／攝影）
2024年巴沙迪那展示屋的慈善主席Dotty Ewing。（記者朱敏梓／攝影）

2024年巴沙迪那展示屋的慈善主席Dotty Ewing表示，「巴沙迪那展示屋籌集的資金、門票以及餐廳和商店銷售的一部分將捐贈給當地的音樂計畫，用於音樂教育，例如向小學生介紹樂器的音樂課程、青年音樂會以及交響樂表演。去年我們向多個表演藝術組織捐贈了90萬元」。來展示屋參觀的民眾不僅可以觀賞房屋，還可以享受現場音樂、美食和購物樂趣。巴沙迪那展示屋於4月21日至5月19日舉行，如需了解更多詳情，可以查閱https://pasadenashowcase.org/

溫馨的臥室。（記者朱敏梓／攝影）
溫馨的臥室。（記者朱敏梓／攝影）

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