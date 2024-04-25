我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

新移民喜愛 聖蓋博市躋身「百萬」

記者王若然╱聖蓋博報導
聖蓋博市某處新建案。（本報檔案照）
聖蓋博市某處新建案。（本報檔案照）

加州房屋供需不平衡以及房屋庫存量低等原因，讓房價一直居高不下。其中一些城市於近期躋身「百萬」房屋名單，即其房屋中間價突破百萬元，其中包括華人聚集的聖蓋博市（San Gabriel）。有專家分析，聖蓋博的房價上漲，除了宏觀大環境中房價上漲還與該城市一些特點有關。

根據房產分析網站「Rocket Homes」，聖蓋博市房價穩步上漲，根據過去12個月出售房屋記錄，出售價格中間價為114萬元，相較去年3月時增加了18萬9500元，漲幅為19.9%。此外，該市房屋上市後出售速度也明顯增加，代表該市房地產搶手。2024年3月時，房屋平均上市時長為23天，2023年3月時長36天。

聖蓋博市市長、全美房地產經紀人協會（NAR）專任講師吳程遠介紹，他居住在聖蓋博市約23年，目睹了該市房產市場的急速變化。1980年代，18萬元就能買一個不錯的連排屋（townhouse），後來到他從事房地產經紀業的2002年時，需要約35萬元才可以買到，如今想要在該市入手這樣的連排屋，需要約80萬元。該市的房價增長可見一斑。

吳程遠分析了該市的房地產市場發展的特點。他說，聖蓋博近幾年的發展趨勢迎合了不少新一代移民的傾向，包括有不少商住兩用房產的開發案。年輕人相比年長者，不太在意居住的隱私性，像這種靠近商業圈的公寓或康斗屋很符合他們的愛好。聖蓋博市的發展吸引了新商機源源不斷進駐，使該城市不僅具有歷史文化底蘊，也能吸引大批年輕人來住。在聖蓋博，租戶與屋主比例大約為1:1。

吳程遠說，房價的上漲是加州整體的大趨勢。宏觀上還有諸多原因，如房源不足，供不應求；房屋建材成本上漲；土地稀缺，新房少；在一些亞裔聚集的城市，亞裔喜歡購置房產抗通膨等。

房價上漲給當地居民帶來的影響是多方面的。吳程遠介紹，一方面可以體現一個城市發展的潛力和活力，另一方無疑增加了工薪階層購置房屋的難度。也許一個人即使很努力工作，仍無法在這些地區買到房子。作為政府，雖然無法干預房產市場的價格，但可以通過政策使房市稍加平衡。例如聖蓋博市新建房屋中，要求建商提供一定比例的可負擔房屋；政府為想要加建ADU的屋主提供便利和支持等。他說，城市的發展帶動了房價的上漲，以及居民對聖蓋博市的喜好，已成為不可阻擋的趨勢。

聖蓋博 房價 房地產

上一則

加強保護數位個資 有法可管了

下一則

洛時精選╱原本中等房價社區 紛破百萬

延伸閱讀

南加中文學術比賽500人參加 族裔多元

南加中文學術比賽500人參加 族裔多元
商業地產低迷 貸款機構認為是投資良機 有人還在觀望

商業地產低迷 貸款機構認為是投資良機 有人還在觀望
聖蓋博將辦元宵燈會 台灣贈燈籠助陣

聖蓋博將辦元宵燈會 台灣贈燈籠助陣
聖蓋博市和台灣觀光署LA辦事處 簽意向書推元宵燈會

聖蓋博市和台灣觀光署LA辦事處 簽意向書推元宵燈會
花蓮大地震 姊妹市天普市備援助包直接送災區

花蓮大地震 姊妹市天普市備援助包直接送災區
花蓮縣大地震 南加姊妹市伸援手

花蓮縣大地震 南加姊妹市伸援手

熱門新聞

豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55
比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
嫌犯是一名30歲至40歲的非裔男性，身高約6呎，體格魁梧。（巴沙迪那警察局提供）

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

2024-04-17 14:27
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

2024-04-22 15:43
好市多粉絲們發起了一份請願書，要求組合披薩重新上架。(Reddit)

千呼萬喚 好市多這款美食將回歸

2024-04-19 17:40

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立