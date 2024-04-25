新移民喜愛 聖蓋博市躋身「百萬」

聖蓋博市某處新建案。（本報檔案照）

加州房屋供需不平衡以及房屋庫存量低等原因，讓房價 一直居高不下。其中一些城市於近期躋身「百萬」房屋名單，即其房屋中間價突破百萬元，其中包括華人聚集的聖蓋博 市（San Gabriel）。有專家分析，聖蓋博的房價上漲，除了宏觀大環境中房價上漲還與該城市一些特點有關。

根據房產分析網站「Rocket Homes」，聖蓋博市房價穩步上漲，根據過去12個月出售房屋記錄，出售價格中間價為114萬元，相較去年3月時增加了18萬9500元，漲幅為19.9%。此外，該市房屋上市後出售速度也明顯增加，代表該市房地產 搶手。2024年3月時，房屋平均上市時長為23天，2023年3月時長36天。

聖蓋博市市長、全美房地產經紀人協會（NAR）專任講師吳程遠介紹，他居住在聖蓋博市約23年，目睹了該市房產市場的急速變化。1980年代，18萬元就能買一個不錯的連排屋（townhouse），後來到他從事房地產經紀業的2002年時，需要約35萬元才可以買到，如今想要在該市入手這樣的連排屋，需要約80萬元。該市的房價增長可見一斑。

吳程遠分析了該市的房地產市場發展的特點。他說，聖蓋博近幾年的發展趨勢迎合了不少新一代移民的傾向，包括有不少商住兩用房產的開發案。年輕人相比年長者，不太在意居住的隱私性，像這種靠近商業圈的公寓或康斗屋很符合他們的愛好。聖蓋博市的發展吸引了新商機源源不斷進駐，使該城市不僅具有歷史文化底蘊，也能吸引大批年輕人來住。在聖蓋博，租戶與屋主比例大約為1:1。

吳程遠說，房價的上漲是加州整體的大趨勢。宏觀上還有諸多原因，如房源不足，供不應求；房屋建材成本上漲；土地稀缺，新房少；在一些亞裔聚集的城市，亞裔喜歡購置房產抗通膨等。

房價上漲給當地居民帶來的影響是多方面的。吳程遠介紹，一方面可以體現一個城市發展的潛力和活力，另一方無疑增加了工薪階層購置房屋的難度。也許一個人即使很努力工作，仍無法在這些地區買到房子。作為政府，雖然無法干預房產市場的價格，但可以通過政策使房市稍加平衡。例如聖蓋博市新建房屋中，要求建商提供一定比例的可負擔房屋；政府為想要加建ADU的屋主提供便利和支持等。他說，城市的發展帶動了房價的上漲，以及居民對聖蓋博市的喜好，已成為不可阻擋的趨勢。