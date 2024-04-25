華商、學生義工 送1200雙新鞋助清寒
以核桃高中學生為主，鑽石吧高中學生和來自橙縣的幾所高中學生和熱心家長合力加盟的義工團隊，17日在Wanyu Foundation帶領下聯合舉辦大型愛心送鞋活動，超過1000雙鞋被送往清寒民眾手中。
橙縣New Song教堂門前庭廣場17日下午熱鬧非凡，來自核桃和鑽石吧等多所高中的學生義工和家長們，將1200雙鞋子送往民眾手中，大批民眾收獲免費新鞋，喜悦溢於言表。
Blossom Footwear Inc.慷慨捐贈本次發放的所有長靴、短靴以及各類休閒鞋。總裁Connie Chee也趕到現場。滿滿的人潮，義工們和居民熱情互動，讓她感動，她當場承諾將來還要繼續大力支持這種有意義的活動。
Wanyu Foundation執行長秦振國（Eric Ching）表示，此次捐贈活動和以往最大的區別，是以馬拉松式訓練營方式，培養青少年的服務精神和領導才能，前後歷時兩個多月。
作為共和黨籍加州第38區國會眾議員候選人，核桃市議員秦振國在繁忙的競選日程中特別抽出時間，每周與學生們座談。他表示，自己服務社區數十年，很多感悟希望與年輕一代分享。服務社區，不僅要有使命感，還要有行動力。比如這次愛心發送活動，他鼓勵學生們集思廣益，提出方案互相交流，探討可行性。不少同學表示，他們透過座談討論、搜集資料、社區民調和草擬施行方案等策畫過程，收獲頗多。
此次活動的學生領袖崔薇琪（Vicky）負責對外聯絡和調度，為活動成功舉辦立下汗馬功勞，受到大家稱讚。
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