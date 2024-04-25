華商、學生義工 送1200雙新鞋助清寒

來自核桃和鑽石吧等多所高中的學生義工和家長們，17日下午將1200雙鞋子送往民眾手中。中為Wanyu Foundation執行長秦振國。（Wanyu Foundation提供）

以核桃 高中學生為主，鑽石吧 高中學生和來自橙縣 的幾所高中學生和熱心家長合力加盟的義工團隊，17日在Wanyu Foundation帶領下聯合舉辦大型愛心送鞋活動，超過1000雙鞋被送往清寒民眾手中。

橙縣New Song教堂門前庭廣場17日下午熱鬧非凡，來自核桃和鑽石吧等多所高中的學生義工和家長們，將1200雙鞋子送往民眾手中，大批民眾收獲免費新鞋，喜悦溢於言表。

Blossom Footwear Inc.慷慨捐贈本次發放的所有長靴、短靴以及各類休閒鞋。總裁Connie Chee也趕到現場。滿滿的人潮，義工們和居民熱情互動，讓她感動，她當場承諾將來還要繼續大力支持這種有意義的活動。

Wanyu Foundation執行長秦振國（Eric Ching）表示，此次捐贈活動和以往最大的區別，是以馬拉松式訓練營方式，培養青少年的服務精神和領導才能，前後歷時兩個多月。

作為共和黨籍加州第38區國會眾議員候選人，核桃市議員秦振國在繁忙的競選日程中特別抽出時間，每周與學生們座談。他表示，自己服務社區數十年，很多感悟希望與年輕一代分享。服務社區，不僅要有使命感，還要有行動力。比如這次愛心發送活動，他鼓勵學生們集思廣益，提出方案互相交流，探討可行性。不少同學表示，他們透過座談討論、搜集資料、社區民調和草擬施行方案等策畫過程，收獲頗多。