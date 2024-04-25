我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

華商、學生義工 送1200雙新鞋助清寒

記者楊青／核桃市報導
來自核桃和鑽石吧等多所高中的學生義工和家長們，17日下午將1200雙鞋子送往民眾手中。中為Wanyu Foundation執行長秦振國。（Wanyu Foundation提供）
來自核桃和鑽石吧等多所高中的學生義工和家長們，17日下午將1200雙鞋子送往民眾手中。中為Wanyu Foundation執行長秦振國。（Wanyu Foundation提供）

核桃高中學生為主，鑽石吧高中學生和來自橙縣的幾所高中學生和熱心家長合力加盟的義工團隊，17日在Wanyu Foundation帶領下聯合舉辦大型愛心送鞋活動，超過1000雙鞋被送往清寒民眾手中。

橙縣New Song教堂門前庭廣場17日下午熱鬧非凡，來自核桃和鑽石吧等多所高中的學生義工和家長們，將1200雙鞋子送往民眾手中，大批民眾收獲免費新鞋，喜悦溢於言表。

Blossom Footwear Inc.慷慨捐贈本次發放的所有長靴、短靴以及各類休閒鞋。總裁Connie Chee也趕到現場。滿滿的人潮，義工們和居民熱情互動，讓她感動，她當場承諾將來還要繼續大力支持這種有意義的活動。

Wanyu Foundation執行長秦振國（Eric Ching）表示，此次捐贈活動和以往最大的區別，是以馬拉松式訓練營方式，培養青少年的服務精神和領導才能，前後歷時兩個多月。

作為共和黨籍加州第38區國會眾議員候選人，核桃市議員秦振國在繁忙的競選日程中特別抽出時間，每周與學生們座談。他表示，自己服務社區數十年，很多感悟希望與年輕一代分享。服務社區，不僅要有使命感，還要有行動力。比如這次愛心發送活動，他鼓勵學生們集思廣益，提出方案互相交流，探討可行性。不少同學表示，他們透過座談討論、搜集資料、社區民調和草擬施行方案等策畫過程，收獲頗多。

此次活動的學生領袖崔薇琪（Vicky）負責對外聯絡和調度，為活動成功舉辦立下汗馬功勞，受到大家稱讚。

來自核桃和鑽石吧等多所高中的學生義工和家長們，17日下午將1200雙鞋子送往民眾...
來自核桃和鑽石吧等多所高中的學生義工和家長們，17日下午將1200雙鞋子送往民眾手中。二排右四為Wanyu Foundation執行長秦振國。（Wanyu Foundation提供）

核桃 鑽石吧 橙縣

上一則

搞得像買酒一樣 未來在加州看成人片得先出示身分證件

下一則

外包安檢插隊快速通關 議員喊卡

延伸閱讀

楊杰修競選阿罕布拉市議員 打造包容繁榮安全社區

楊杰修競選阿罕布拉市議員 打造包容繁榮安全社區
洛縣鑽石吧高爾夫球場 重新開放

洛縣鑽石吧高爾夫球場 重新開放
班森賀華商聚集區菸店 遭假FBI武裝搶劫

班森賀華商聚集區菸店 遭假FBI武裝搶劫
橙縣2女慣犯偷母嬰商品 網友氣憤又心疼

橙縣2女慣犯偷母嬰商品 網友氣憤又心疼
法拉盛華商會「幸福爸媽」 歡迎報名

法拉盛華商會「幸福爸媽」 歡迎報名
一起來做光T恤設計大賽 華童創意十足

一起來做光T恤設計大賽 華童創意十足

熱門新聞

豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55
比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
嫌犯是一名30歲至40歲的非裔男性，身高約6呎，體格魁梧。（巴沙迪那警察局提供）

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

2024-04-17 14:27
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

2024-04-22 15:43
好市多粉絲們發起了一份請願書，要求組合披薩重新上架。(Reddit)

千呼萬喚 好市多這款美食將回歸

2024-04-19 17:40

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立