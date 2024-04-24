安大略機場客運 首季同比增10%

安大略國際機場3月客運量再增長11%，實現2024年第一季度開門紅，前三個月客運總漲幅為10%，旅客總量140萬人次。與去年同期相比，國內旅客數量增加6.4%，國際旅客增加近75%。

安大略機場19日發布數據統計顯示，該機場3月的客運量達55萬7000人次，相當於每天超過1萬8000人次從安大略國際機場起飛或著陸。

在經過有疫情 三年的停滯之後，安大略過機場從去年下半年開始出現客運及貨運雙升。2024年3月，該機場接待國內旅客將近51萬6000人次，國際旅客4萬1000人次，分別比上月增長8.3%和66%。

安大略國際機場管理局（OIAA）執行主任Atif Elkadi表示，機場設施的進一步國際化以及服務水平的提高，使得愈來愈多的的旅客選擇安大略國際機場，他相信隨著口碑的傳播以及春季旅遊的持續和夏季旅遊高峰的到來，機場的客運量還會強勁成長。

根據安大略國際機場19日公布的統計數據，3月分客運量最多的航空公司是：西南航空37.7%、美國航空16.3%、邊疆航空12.1%、達美航空 9.7%、阿拉斯加航空7.3%。

貨運方面，Elkadi表示，2024年第一季度貨運噸位與2023年同期基本持平。