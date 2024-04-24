經文盃高球賽 已歷28屆
一年一度的經文盃高爾夫球邀請賽本月23日（周二）上午10時，在工業市太平洋棕櫚度假村（Pacific Palms Resort）舉行。今年適逢第28屆，近百位熱愛高爾夫球運動的僑胞踴躍參與，現場還有不少年輕人躍躍欲試。
中華民國前駐美國代表袁健生大使也特地從台灣趕回參加盛會。他表示雖然因時差關係，可能會影響球技發揮，但能夠與僑胞歡聚一堂，感到十分欣慰。袁健生曾於1997年底至2004年擔任駐洛經文處長，在任內與僑界共同創辦經文盃，成為凝聚僑心、展現台美情誼的年度盛事。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長表示，非常感謝南加州中華民國高爾夫球聯合會以駐處的名義舉辦這項賽事。這項比賽不僅可以讓僑胞切磋球技、強健體魄，更重要的是展現了僑界對駐處及中華民國的支持。紀欽耀特別肯定南加州中華民國高爾夫球聯合會二十多年來不間斷舉辦經文盃的努力。他說，南加州的台灣僑胞人數眾多，是推動國民外交的重要力量。透過僑胞在僑居地的影響力，可以讓南加州成為台美關係蓬勃發展的重要地區。也期許經文盃高爾夫球賽能夠年年舉辦，凝聚南加州僑胞的向心力，並為台美關係持續注入正面能量。
南加州中華民國高爾夫球聯合會會長葉俊麟則感謝僑民熱烈支持，使得經文盃得以年年舉辦。他指出，南加州的高爾夫球運動平民化，透過這項活動，不僅可以互相切磋球技，更可借此展現僑胞的凝聚力，加強與主流社會的連結，是很好的軟性國民外交方式。
創會會長邱垂煌回憶，當年在時任處長歐陽瑞雄的倡議下，為了方便組織僑胞舉辦活動，在駐處的支持下成立了南加州中華民國高爾夫球聯合會。當時袁健生擔任處長，原本比賽名為「處長盃」，袁健生謙虛表示，活動是屬於僑胞的，不應只掛他一人的名號，於是改名為「經文盃」延續至今。
此次賽事設有長青組（55歲以上）、男子組、女子組等組別，獎項包括淨桿獎、近洞獎、遠距獎和一桿進洞獎，其中一桿進洞獎品尤為豐厚，由BMW贊助BMW電動休旅車、Honda休旅車作為一桿進洞獎。晚宴也將抽出台北-洛杉磯來回豪華艙機票。參賽者們躍躍欲試，期待能有優異的表現。
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