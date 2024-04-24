經文盃高球賽 已歷28屆

第28屆經文盃高爾夫球賽在南加州開打，展現僑界28載傳承對中華民國的向心力，並透過這項年度盛事凝聚台美情誼，推動國民外交。（記者張庭瑜／攝影）

一年一度的經文盃高爾夫球邀請賽本月23日（周二）上午10時，在工業市太平洋棕櫚度假村（Pacific Palms Resort）舉行。今年適逢第28屆，近百位熱愛高爾夫球運動的僑胞踴躍參與，現場還有不少年輕人躍躍欲試。

中華民國 前駐美國代表袁健生大使也特地從台灣趕回參加盛會。他表示雖然因時差關係，可能會影響球技發揮，但能夠與僑胞歡聚一堂，感到十分欣慰。袁健生曾於1997年底至2004年擔任駐洛經文處長，在任內與僑界共同創辦經文盃，成為凝聚僑心、展現台美情誼的年度盛事。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長表示，非常感謝南加州 中華民國高爾夫球聯合會以駐處的名義舉辦這項賽事。這項比賽不僅可以讓僑胞切磋球技、強健體魄，更重要的是展現了僑界對駐處及中華民國的支持。紀欽耀特別肯定南加 州中華民國高爾夫球聯合會二十多年來不間斷舉辦經文盃的努力。他說，南加州的台灣僑胞人數眾多，是推動國民外交的重要力量。透過僑胞在僑居地的影響力，可以讓南加州成為台美關係蓬勃發展的重要地區。也期許經文盃高爾夫球賽能夠年年舉辦，凝聚南加州僑胞的向心力，並為台美關係持續注入正面能量。

南加州中華民國高爾夫球聯合會會長葉俊麟則感謝僑民熱烈支持，使得經文盃得以年年舉辦。他指出，南加州的高爾夫球運動平民化，透過這項活動，不僅可以互相切磋球技，更可借此展現僑胞的凝聚力，加強與主流社會的連結，是很好的軟性國民外交方式。

創會會長邱垂煌回憶，當年在時任處長歐陽瑞雄的倡議下，為了方便組織僑胞舉辦活動，在駐處的支持下成立了南加州中華民國高爾夫球聯合會。當時袁健生擔任處長，原本比賽名為「處長盃」，袁健生謙虛表示，活動是屬於僑胞的，不應只掛他一人的名號，於是改名為「經文盃」延續至今。