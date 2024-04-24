我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

經文盃高球賽 已歷28屆

記者張庭瑜／洛杉磯報導
第28屆經文盃高爾夫球賽在南加州開打，展現僑界28載傳承對中華民國的向心力，並透過這項年度盛事凝聚台美情誼，推動國民外交。（記者張庭瑜／攝影）
第28屆經文盃高爾夫球賽在南加州開打，展現僑界28載傳承對中華民國的向心力，並透過這項年度盛事凝聚台美情誼，推動國民外交。（記者張庭瑜／攝影）

一年一度的經文盃高爾夫球邀請賽本月23日（周二）上午10時，在工業市太平洋棕櫚度假村（Pacific Palms Resort）舉行。今年適逢第28屆，近百位熱愛高爾夫球運動的僑胞踴躍參與，現場還有不少年輕人躍躍欲試。

中華民國前駐美國代表袁健生大使也特地從台灣趕回參加盛會。他表示雖然因時差關係，可能會影響球技發揮，但能夠與僑胞歡聚一堂，感到十分欣慰。袁健生曾於1997年底至2004年擔任駐洛經文處長，在任內與僑界共同創辦經文盃，成為凝聚僑心、展現台美情誼的年度盛事。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長表示，非常感謝南加州中華民國高爾夫球聯合會以駐處的名義舉辦這項賽事。這項比賽不僅可以讓僑胞切磋球技、強健體魄，更重要的是展現了僑界對駐處及中華民國的支持。紀欽耀特別肯定南加州中華民國高爾夫球聯合會二十多年來不間斷舉辦經文盃的努力。他說，南加州的台灣僑胞人數眾多，是推動國民外交的重要力量。透過僑胞在僑居地的影響力，可以讓南加州成為台美關係蓬勃發展的重要地區。也期許經文盃高爾夫球賽能夠年年舉辦，凝聚南加州僑胞的向心力，並為台美關係持續注入正面能量。

南加州中華民國高爾夫球聯合會會長葉俊麟則感謝僑民熱烈支持，使得經文盃得以年年舉辦。他指出，南加州的高爾夫球運動平民化，透過這項活動，不僅可以互相切磋球技，更可借此展現僑胞的凝聚力，加強與主流社會的連結，是很好的軟性國民外交方式。

創會會長邱垂煌回憶，當年在時任處長歐陽瑞雄的倡議下，為了方便組織僑胞舉辦活動，在駐處的支持下成立了南加州中華民國高爾夫球聯合會。當時袁健生擔任處長，原本比賽名為「處長盃」，袁健生謙虛表示，活動是屬於僑胞的，不應只掛他一人的名號，於是改名為「經文盃」延續至今。

此次賽事設有長青組（55歲以上）、男子組、女子組等組別，獎項包括淨桿獎、近洞獎、遠距獎和一桿進洞獎，其中一桿進洞獎品尤為豐厚，由BMW贊助BMW電動休旅車、Honda休旅車作為一桿進洞獎。晚宴也將抽出台北-洛杉磯來回豪華艙機票。參賽者們躍躍欲試，期待能有優異的表現。

一桿進洞獎品還有BMW贊助的電動休旅車作為大獎。（記者張庭瑜／攝影）
一桿進洞獎品還有BMW贊助的電動休旅車作為大獎。（記者張庭瑜／攝影）
邱垂煌回顧歷史，感謝歷任處長與僑界領袖的共同耕耘，才能讓經文盃成為南加州最具代表...
邱垂煌回顧歷史，感謝歷任處長與僑界領袖的共同耕耘，才能讓經文盃成為南加州最具代表性的活動之一。（記者張庭瑜／攝影）
葉俊麟表示，南加州的高爾夫球運動平易近人，經文盃提供一個凝聚僑心、展現台美情誼的...
葉俊麟表示，南加州的高爾夫球運動平易近人，經文盃提供一個凝聚僑心、展現台美情誼的平台，也是推動國民外交的好方式。（記者張庭瑜／攝影）
南加州中華民國高爾夫球聯合會全體成員在開幕式後一同合影，展現28年來凝聚僑心、傳...
南加州中華民國高爾夫球聯合會全體成員在開幕式後一同合影，展現28年來凝聚僑心、傳承台美情誼的風華。（記者張庭瑜／攝影）
開球儀式中由四位嘉賓負責開球，左起為袁健生、葉駿霖、紀欽耀、邱垂煌。（記者張庭瑜...
開球儀式中由四位嘉賓負責開球，左起為袁健生、葉駿霖、紀欽耀、邱垂煌。（記者張庭瑜／攝影）
紀欽耀表示，經文盃不僅提供僑胞切磋球技、強健體魄的機會，更重要的是展現僑界對駐處...
紀欽耀表示，經文盃不僅提供僑胞切磋球技、強健體魄的機會，更重要的是展現僑界對駐處及中華民國的支持。（記者張庭瑜／攝影）
袁健生表示，儘管遠從台灣歸來還在時差中，仍希望感謝僑胞28年來對經文盃的支持，期...
袁健生表示，儘管遠從台灣歸來還在時差中，仍希望感謝僑胞28年來對經文盃的支持，期許活動精神能夠代代相傳。（記者張庭瑜／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀作為開球嘉賓之一,象徵中華民國政府對經文盃的...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀作為開球嘉賓之一,象徵中華民國政府對經文盃的重視及支持。（記者張庭瑜／攝影）

加州 南加 中華民國

上一則

安大略機場客運 首季同比增10%

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（HMART）

延伸閱讀

清華大學南加州校友會年會 高峰論壇探討醫療健康

清華大學南加州校友會年會 高峰論壇探討醫療健康
不再只聞樓梯響 全美第一條高鐵南加州至賭城線開工

不再只聞樓梯響 全美第一條高鐵南加州至賭城線開工
迎黃埔百年 南加退伍軍人協會5/5群星會

迎黃埔百年 南加退伍軍人協會5/5群星會
南加鐵路博物館 可搭乘和駕駛骨董火車

南加鐵路博物館 可搭乘和駕駛骨董火車
迎黃埔建軍百年 南加退伍軍人協會訪世報

迎黃埔建軍百年 南加退伍軍人協會訪世報
世報慶母親節 5/12「愛喲我的媽」園遊會 有吃有玩

世報慶母親節 5/12「愛喲我的媽」園遊會 有吃有玩

熱門新聞

豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
嫌犯是一名30歲至40歲的非裔男性，身高約6呎，體格魁梧。（巴沙迪那警察局提供）

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

2024-04-17 14:27
比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
槍手在現場留下的武器，包括步槍、手槍和一些戰術裝備。（洛縣警局）

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

2024-04-16 14:57

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？