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官邸遭男闖入 洛市長躲避難室

洛杉磯訊
洛杉磯市市長官邸21日遭男子闖入。（取自NBC電視台截圖）
洛杉磯市市長官邸21日遭男子闖入。（取自NBC電視台截圖）

21日（周日）清晨，位於溫莎廣場的洛杉磯市長官邸蓋蒂別墅（Getty House）遭一名男子闖入。洛杉磯市警局已將闖入嫌疑人拘留。

據警方公佈的信息，嫌疑人名為Ephraim Matthew Hunter，現年29歲。他於早上6 時40分左右打破一扇門上的玻璃進入市長官邸，當時洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）和家人正在家中。嫌犯當時進入了市長官邸的二樓，貝斯因此躲進了避難室。

當天晚些時候，貝斯通過辦公室發布聲明，她和家人均平安無事，並未受傷。此次已經是貝斯家第二次遭人強闖。2022年競選市長期間，貝斯當時的住宅就遭人侵入並被盜走兩支槍。

洛杉磯市警局巡佐James Mylonakis表示，目前相關部門正在對此進行調查取證，他無法透露嫌疑人動機等更多細節，也不清楚嫌犯是如何通過住所安檢的。目前他因涉嫌入室盜竊而被立案，保釋金為10萬美元。

紀錄顯示，該男性嫌疑人此前已有案底。麻薩諸塞州諾福克縣檢察官證實，2015年該名男子因襲擊案在馬薩諸塞州被判處五至七年監禁。他對謀殺未遂、使用危險武器攻擊和毆打、綁架、持有A類毒品（海洛因）和武裝搶劫等罪名表示不認罪，但後來被定罪。

洛杉磯 毒品

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