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聖谷華人區 再添食物分發中心

記者王若然╱洛杉磯縣報導
蒙羅維亞（Monrovia）的Foothill Unity Center是食物回收、免費分發的中心之一。（記者王若然╱攝影）
蒙羅維亞（Monrovia）的Foothill Unity Center是食物回收、免費分發的中心之一。（記者王若然╱攝影）

聖蓋博谷政府聯盟（San Gabriel Valley Council of Governments）22日在蒙羅維亞（Monrovia）的Foothill Unity Center宣布，該聯盟食物回收及免費發放計畫「FRESH SGV」新添兩個合作單位，未來將更廣泛地服務於聖谷華人區居民。

聖蓋博谷政府聯盟「FRESH SGV」計畫主要是從超市等食品供應商處回收剩餘的食物，經過再篩選、包裝，將食物分發給安養院、遊民中心、低收入家庭等，減少食物浪費。該計畫自2021年創立以來，已回收超過300萬磅食物，使聖谷近30萬的民眾獲得免費食物。Foothill Unity Center是最先實行該計畫的機構，並增設蒙羅維亞市分部，還有巴沙迪那市（Pasadena）分部。

新加入「FRESH SGV」計畫的組織有非營利機構God's Pantry和Heart of Compassion。前者主要服務地區包括阿蘇薩（Azusa），柯汶那（Covina），格蘭杜拉（Glendora），波莫那（Pomona）；後者主要服務地區包括蒙特利公園市，羅斯密市，聖蓋博市和南艾爾蒙地（South El Monte）。

根據「FRESH SGV」計畫的介紹，收入符合聯邦貧困線150%以下的家庭均有資格通過該計畫獲得免費食物，該計畫每周三天向民眾發放免費食品。負責該計畫的員工表示，有不少包含華裔在內的亞裔社區從中獲益。在Foothill Unity Center巴沙迪那分部，還有專門講普通話和廣東話的工作人員。該機構除了提供食物援助，還有其他日常免費服務、課程提供給低收入家庭。

聖蓋博谷政府聯盟主席、拉汶市（La Verne）市長Tim Hepburn表示，這些食物回收再分發中心的建立是我們創造可持續、互助型社區重要的一步。蒙羅維亞市長Becky Shevlin表示，在本市的Foothill Unity Center舉辦食物分發中心啟動儀式，突出了該市對社區和可持續發展的努力。

當天美國市長大會（US Conference of Mayors）以及「為了美國健康飲料基金會」（American Beverage Foundation for a Healthy America）為聖蓋博谷政府聯盟以及阿罕布拉市（Alhambra）撥款17萬5000元，以表彰和支持其在解決食物缺乏問題上以及可持續發展上的努力。

聖蓋博谷政府聯盟成員包括該地區31個城市以及洛杉磯縣第一和第五區的縣屬地以及三個聖谷都市水局。

左一及左四分別為聖蓋博谷政府聯盟主席、拉汶市（La Verne）市長Tim He...
左一及左四分別為聖蓋博谷政府聯盟主席、拉汶市（La Verne）市長Tim Hepburn和蒙羅維亞市長Becky Shevlin。（記者王若然╱攝影）

聖蓋博 低收入 蒙特利公園市

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