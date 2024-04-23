清華大學南加州校友會年會 高峰論壇探討醫療健康

圖為醫療健康高峰論壇現場。（記者啟鉻／攝影）

清華大學南加州 校友會21日舉辦慶祝清華大學113周年校慶暨南加 州清華校友會第54屆年會。活動還舉辦醫療健康高峰論壇，邀請五名在醫療健康行業領軍的清華校友，探討現代醫療科技企業的展望。

五名演講者均是各領域專家，他們分別是姜光強、高偉、陳競、Lingfeng Yu、石成玉，高峰論壇吸引不少參與者。

姜光強是醫療器械公司Axonics的創辦人之一兼首席技術官。他的演講重點之一，是人體神經調控的應用前景。通過電或其它能量對人體神經系統調節，來治療一些疾病。這種方法應用非常廣泛，可以治療帕金森、抑鬱症、疼痛等問題。只要是神經引起的人體疾病，都可以治療，而且這種醫療手段主要在西方國家醫療領域應用。比如脊髓刺激器，就通過刺激病人脊髓神經，可以控制疼痛。世界上已經有近40萬名患者採用這種植入器。患者中各年齡段都有，效果也得到廣泛認可。

加州理工醫學工程系教授高偉在演講中，談到他所在實驗室正研究的可穿戴式生物化學傳感器。他說，這是屬於個性化的醫療監測。具體來說，就是分析汗液中的化學成分。通過離子導入，可以實現人體局部發汗，持續多天檢測人體各種指標，從而達到監測疾病目的。

眼科手術儀器領域專家Lingfeng Yu指出，他目前在一家全球領先的眼科手術儀器公司Alcon擔任光學團隊總監。他主要介紹前沿的人工晶體，以及在治療青光眼方面的技術發展方向。

希望支城醫師石成玉對比中美在癌症 放療數據方面的差距，表示有診斷技術、經費及精神層面不同等原因。他提醒人們要養成良好生活習慣，比如不吸菸、飲酒要適量、充足睡眠、攝入健康飲食等。他表示，目前癌症患者數量持續增加。

Hicomp公司創辦人兼CEO陳競則強調，微流控作為一種精確控制和操控微尺度流體，在生命科學工具領域大有可為。