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大學學費漲、家庭負擔重 釀學貸危機

記者王若然／洛杉磯報導
Virginia Brown講述了她成為學貸免除計畫受益人的親身經歷。（視頻截圖）
Virginia Brown講述了她成為學貸免除計畫受益人的親身經歷。（視頻截圖）

學生貸款已成為僅次於房屋貸款的美國民眾第二大財務負擔，如今有超過4500萬人背負著近1.7兆元的學生貸款。少數族裔媒體（EMS）19日邀請專家分析了目前美國學貸危機，有專家提出，造成如今的危機主要有兩個原因，一是學費上漲，二是學生和家庭需要負擔的學費比例有所上升。

「進入大學取得成功組織」大學可負擔項目高級主任Zampini。（視頻截圖）
「進入大學取得成功組織」大學可負擔項目高級主任Zampini。（視頻截圖）

提倡平等上學權利的非營利組織「進入大學取得成功組織」（The Institute for College Access & Success）大學可負擔項目高級主任Zampini介紹說，近幾年大學學費大漲，再加上原本政府補助的學費部分減少，由學生和家庭負擔的部分越來越多，導致美國人逐漸陷入學貸危機。她表示，要加強對大學的經費使用監督，讓大學收到的聯邦、州政府貸款物盡其用。

從歐巴馬政府開始，聯邦就推出了各種各樣的學貸豁免計畫。這些計畫雖有成效，但其中許多因受到來自各界的法律挑戰而中斷，學貸豁免計畫也因缺乏詳細的政策說明和人員輔助，讓很多民眾困惑不已。一位學貸豁免計畫的受益人Virginia Brown講述了她的親身經歷。

Virginia Brown是第一代移民。她來美國時，兒子五歲。當時為了更好的家庭生活，她鼓起勇氣重返校園，學習心理諮詢專業。她當時上了一家私立大學，從本科重新學起。Virginia Brown無法支付昂貴的學費，只得申請了聯邦學貸計畫。然而畢業後，即便她每月都有還學貸，但其中的利息卻越滾越大，最終導致10萬元的欠款。

之後，她參加了聯邦學貸免除計畫，只要償還學貸超過10年，就可獲得免除。Virginia Brown最終於2021年中旬獲得資格免除了學貸。不過在此之前為了達到符合免除計畫的要求，她必須在非營利機構工作，從事公共服務，這又反過來導致收到的薪水較低，無法支付學貸。

學生貸款律師和作家Adam Minsky。（視頻截圖）
學生貸款律師和作家Adam Minsky。（視頻截圖）

學生貸款律師和作家Adam Minsky介紹了近幾年政府出台的學貸免除計畫進程。2023年6月，最高法院以6比3做出裁決，拜登政府試圖執行的4000億元巨額學貸免除計畫觸犯法律，該計畫被擱置。此外，聯邦有以收入為基準還款方式（IDR），借款人則要在繳款屆滿20年或25年之後，剩餘學貸才能獲得豁免。此外還有「公共服務貸款免除計畫」(PSLF)，即借款人在政府機關或非營利機構服務10年，學貸餘額即可豁免。

最新的學貸免除計畫為「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE Plan)。在該計畫下，借款人依照收入、家庭人數規模每個月償還學貸，借款額度若在1萬2000元以下，按月償還學貸屆滿10年後，餘額就能獲得免除。對於該計畫，Michele Shepard Zampini說，與其是一個學貸免除計畫，不如說是可以讓學貸更好償還的計畫，在此政策下，學貸每月需要償還的款項減少，可以讓申請人還貸計畫重回正軌。

學貸 貸款 拜登

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