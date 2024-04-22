洛縣警零元購執法隊 捕600嫌 追回900萬元贓物

洛縣警局零元購執法隊初見成效。(FOX截圖)

「零元購」是洛杉磯 縣近年來孳生的一顆毒瘤，引起許多商家和顧客的擔憂。從2022到2023年，商店竊盜率增加了約 80%。基於此現象，洛杉磯縣警局（LASD）於2023年9月成立了一個專責執法隊，以遏制不斷增加的「零元購」案件。

重罪零元購執法隊（The Major Crimes Retail Task Force）目前正在洛杉磯縣大型商店進行祕密誘捕行動，以逮捕犯罪嫌疑人。華人聚居城市羅斯密（Rosemead）是LASD最近駐紮的地點之一，警員Miguel Kanemoto在接受KTLA採訪時表示，「羅斯密的Target和沃爾瑪 超市是這裡進行零元購發生的主要地點。」

日裔警員金元（Kanemoto）指出，LASD正在改變其打擊零元購的策略，警員會透過視訊監控來監視可疑人員，然後觀察他們在商店裡的舉止，是否會觸碰和藏匿任何商品。他說，「警員還會識別那些可能帶著空背包進入商店的可疑人士」。

根據金元的分享，最近一次的誘捕行動逮獲16名嫌疑人，他們搶走價值數千元的商品而被捕。金元說，竊賊的零元購目標通常是衛生用品、電子產品以及商店靠進出口處貨架上的商品。

零元購不僅影響商家的正常秩序，有時還會傷害店員和顧客，造成更惡劣的影響。有在羅斯密購物廣場消費的顧客表示，不少商店員工已經對入店行竊的增加感到無能為力。沃爾瑪顧客Jesse Frescas在接受採訪時表示，商店的收銀員告訴她，店裡有非常多零元購行為，而員工難以阻止這些零元購。

一名被誘捕的嫌疑人身負未執行的逮捕令。LASD天普 市分局（Temple Sherriff’s Station）局長Jorge Meza 表示，許多被捕的零元購嫌犯都是慣犯，「我們已經逮捕了幾個嫌犯，之前也有過類似的誘捕行動，分布在當地的購物中心。」

自LASD成立重罪零元購執法隊以來，已有600多名嫌疑人被逮捕，並且追回了近900萬元的被盜商品。洛縣警局重案處( LASD Major Crimes Bureau)代理處長皮科克 (Rob Peacock) 表示，「我們不僅鎖定單個盜竊犯，還監視犯罪鏈中的幫凶，包括接應的司機、窩藏犯以及出售被盜商品的夥伴。所有參與零售盜竊的人要知道，罪有應得，我們將使用一切資源來識別、追捕和逮捕這些嫌犯。」