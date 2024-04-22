我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

洛縣警零元購執法隊 捕600嫌 追回900萬元贓物

洛杉磯訊
洛縣警局零元購執法隊初見成效。(FOX截圖)
洛縣警局零元購執法隊初見成效。(FOX截圖)

「零元購」是洛杉磯縣近年來孳生的一顆毒瘤，引起許多商家和顧客的擔憂。從2022到2023年，商店竊盜率增加了約 80%。基於此現象，洛杉磯縣警局（LASD）於2023年9月成立了一個專責執法隊，以遏制不斷增加的「零元購」案件。

重罪零元購執法隊（The Major Crimes Retail Task Force）目前正在洛杉磯縣大型商店進行祕密誘捕行動，以逮捕犯罪嫌疑人。華人聚居城市羅斯密（Rosemead）是LASD最近駐紮的地點之一，警員Miguel Kanemoto在接受KTLA採訪時表示，「羅斯密的Target和沃爾瑪超市是這裡進行零元購發生的主要地點。」

日裔警員金元（Kanemoto）指出，LASD正在改變其打擊零元購的策略，警員會透過視訊監控來監視可疑人員，然後觀察他們在商店裡的舉止，是否會觸碰和藏匿任何商品。他說，「警員還會識別那些可能帶著空背包進入商店的可疑人士」。

根據金元的分享，最近一次的誘捕行動逮獲16名嫌疑人，他們搶走價值數千元的商品而被捕。金元說，竊賊的零元購目標通常是衛生用品、電子產品以及商店靠進出口處貨架上的商品。

零元購不僅影響商家的正常秩序，有時還會傷害店員和顧客，造成更惡劣的影響。有在羅斯密購物廣場消費的顧客表示，不少商店員工已經對入店行竊的增加感到無能為力。沃爾瑪顧客Jesse Frescas在接受採訪時表示，商店的收銀員告訴她，店裡有非常多零元購行為，而員工難以阻止這些零元購。

一名被誘捕的嫌疑人身負未執行的逮捕令。LASD天普市分局（Temple Sherriff’s Station）局長Jorge Meza 表示，許多被捕的零元購嫌犯都是慣犯，「我們已經逮捕了幾個嫌犯，之前也有過類似的誘捕行動，分布在當地的購物中心。」

自LASD成立重罪零元購執法隊以來，已有600多名嫌疑人被逮捕，並且追回了近900萬元的被盜商品。洛縣警局重案處( LASD Major Crimes Bureau)代理處長皮科克 (Rob Peacock) 表示，「我們不僅鎖定單個盜竊犯，還監視犯罪鏈中的幫凶，包括接應的司機、窩藏犯以及出售被盜商品的夥伴。所有參與零售盜竊的人要知道，罪有應得，我們將使用一切資源來識別、追捕和逮捕這些嫌犯。」

洛杉磯 沃爾瑪 天普

上一則

華女道具師好萊塢挖寶 常遇國際巨星

下一則

南加中文學術比賽500人參加 族裔多元

延伸閱讀

不再只聞樓梯響 全美第一條高鐵南加州至賭城線開工

不再只聞樓梯響 全美第一條高鐵南加州至賭城線開工
獲甘迺迪家族支持 霍克曼將為打贏洛縣檢察長全力以赴

獲甘迺迪家族支持 霍克曼將為打贏洛縣檢察長全力以赴
洛杉磯環球影城小火車事故 15人受傷、1人重傷搶救

洛杉磯環球影城小火車事故 15人受傷、1人重傷搶救
4月22日地球日 洛杉磯地鐵系統免費

4月22日地球日 洛杉磯地鐵系統免費
美味小東京慶祝活動 5月4日重返洛杉磯

美味小東京慶祝活動 5月4日重返洛杉磯
退輔會駐美參事訪洛城 抗戰菸卡亮相「迎賓」

退輔會駐美參事訪洛城 抗戰菸卡亮相「迎賓」

熱門新聞

加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年