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華女道具師好萊塢挖寶 常遇國際巨星

記者邵敏／洛杉磯報導
周悅是一名從業多年的專業道具師、場景布置師。（受訪者提供）
周悅是一名從業多年的專業道具師、場景布置師。（受訪者提供）

作為一名在洛杉磯從業多年的專業道具師、場景布置師，周悅（Yue Emma Zhou）同時是多部電影的藝術指導和總監。她說，好萊塢電影公司的道具庫就是個寶藏地，還能經常偶遇國際巨星；民眾如果感興趣，可以參加電影公司官網的觀光團。

熱愛電影的周悅，多年來勇敢地闖蕩好萊塢，她的一些作品全球播放量超過幾千萬，也獲得不少電影節獎項，包括獨立電影節電影獎、洛杉磯電影獎、歐洲電影攝影獎等；她還為知名嘻哈歌手Snoop Dogg、流行音樂家Gerardo Ortiz的MV作品擔任藝術總監。周悅表示，身為華裔，想要在好萊塢獲得一席之地，未來充滿坎坷，但因為對這份工作充滿激情，她會一路堅持下去。

周悅是多部電影的藝術指導和總監。（受訪者提供）
周悅是多部電影的藝術指導和總監。（受訪者提供）

周悅常去華納兄弟道具庫（Warner Brother Property），挑選拍攝電影所需道具，在這裡遇見好萊塢明星是件平常事。周悅記得第一次遇到布萊德彼特（Brad Pitt）時，對方正在片場外走路，「我很激動，但只是禮貌性看了看他，不去打擾」。大屏幕上的明星經常出現在此地，午休時買杯咖啡，或走在路上若有所思，如果距離近就會打聲招呼，就像普通同事。

除了能碰到明星，周悅認為，道具庫就是一個神秘世界，能帶著發燒友回到經典電影的各個場景。她去過環球、福布斯等各大電影公司道具庫，最愛的還是華納，這裡道具布置很有電影感，走廊里昏暗的燈光，置身其中恍然就在哪部科幻片中。《駭客帝國》的黑衣人站立一排，迎接人們到來，《盜夢空間》的日本武士裝甲、《蝙蝠俠》僅存的兩個吊燈，全都陳列在這裡；一些恐怖的道具擺放在角落，龐大的怪獸瞪大眼睛盯著訪客。

華納兄弟道具庫，《駭客帝國》黑衣人站立一排。（受訪者提供）
華納兄弟道具庫，《駭客帝國》黑衣人站立一排。（受訪者提供）

道具對一部電影來說舉足輕重，身為專業的道具師和場景布置師，周悅每次拿到劇本後，就會根據劇情尋找、製作道具。她會先去道具庫挑選，有時需在原有道具基礎上改造，但不能破壞原貌；有時也會去古董店挑選；科幻電影中的特殊道具，則會請木匠或手工藝者特別製作。

由聖丹斯電影節獲獎導演Gary Walkow執導的科幻電影《Lars shrink walks the night》，目前後期製作已接近完成。周悅擔任這電影的藝術總監，她負責電影畫面呈現，決定場景布置風格，同時更要管理拍攝中的重要道具。周悅回憶電影主演艾美獎喜劇演員Kelsey Grammer手中的道具槍，這是一件非常珍貴的古董道具，幾乎每場戲主演都會帶著它。20多年前，導演選用木頭桌腳，與朋友共同製作這部道具槍，由於年代久遠，意義非比尋常，特意由周悅專門負責保管。

周悅說，另一個重要道具是主演佩戴的腳銬，特意為這部電影製作而成。用金屬做的真腳銬，演員如果長時間佩戴行走，腳踝會磨損嚴重，美術部門因此選用鐵絲塑形，再用柔軟泡沫包裹，最後用黑色膠帶纏繞，同時噴漆加工。拍攝期間，因為演員穿戴行走路程多，腳銬出現磨損脫漆，美術部門就要隨時修補腳銬，確保鏡頭不會穿幫。身為藝術總監，周悅時刻觀察監視器裡演員的各種道具，以及場景布置是否完美。

好萊塢 洛杉磯 艾美獎

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