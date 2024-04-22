裝太陽能踩坑 洛縣數千房主受害

許多洛杉磯縣家庭投資太陽能技術以期節能環保，卻因高昂費用和複雜合約導致財務困境，尤其影響老年人和弱勢群體，律師也呼籲，消費者在簽約前需謹慎了解所有條款。（abc7電視台畫面）

近年來為響應節能環保，洛杉磯 縣許多家庭投資 太陽能技術，希望藉此降低電費支出。然而，這看似美好的環保夢想背後，卻隱藏著高額費用和繁瑣合約的陷阱，導致不少房主陷入財務困境。

受害者女兒奧爾特曼（Sarah Altman）分享她父親的經歷，表示，父親是一名75歲退休醫生，在健康狀況日益惡化的情況下，被太陽能推銷員誘導簽下了一份長達20年的合約。這本應節能環保的選擇，最終令奧爾特曼家庭背負超過6萬元的費用，儘管已支付了3萬2000元，但仍須繳交十年的款項。更令人沮喪的是，安裝的太陽能板未能達到預期的節電效果，電費也未見下降。她的母親琳達（Linda Altman）對於被欺騙感到憤怒，莎拉發現，即便其父過世，合約文件依然存在。莎拉事後與太陽能公司交涉數月後，經過四個月漫長的過程，終於達成共識，解決糾紛並獲得賠償。

而奧爾特曼家的遭遇並非個案。據悉，數千名洛杉磯縣居民在誤以為能免費升級節能設施的情況下，簽下了難以承受的太陽能貸款 合約。住房和經濟權利倡導組織律師哈拉米洛（Joe Jaramillo ）指出，這種問題尤其影響弱勢群體，如固定收入人士、老年人和語言障礙者。他們常被不負責任的太陽能安裝商誤導，簽訂對自己極為不利的租賃或電力購買協議，且在支付完所有款項後，也無法獲得太陽能板的所有權。