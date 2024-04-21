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SB9繳首張成績單 單親媽媽首次成了有屋階級

編譯陳盈霖／綜合報導
在SB9號法案與聖蓋博谷仁人家園協助下，兩個家庭正式成為屋主。（聖蓋博谷仁人家園臉書）
在SB9號法案與聖蓋博谷仁人家園協助下，兩個家庭正式成為屋主。（聖蓋博谷仁人家園臉書）

巴沙迪那星報報導，非營利慈善房屋組織「仁人家園」（Habitat for Humanity）、城市住房領導者日前齊聚鮑爾溫公園（Baldwin Park），慶祝兩座建築物竣工，單親媽媽莉雅（Tammy Zea）和26歲鮑爾溫居民基亞納（Kiana）首次成了房主。

這兩位特別的屋主，是第一批在SB9號「加州住房機會和高效法」（California Housing Opportunity and More Efficiency Act，HOME）下，由聖蓋博谷仁人家園（SGV Habitat）興建的的計畫。該法律允許該組織將一棟獨立住宅物業分割成兩塊地，除主屋外，將曾經是車庫的建築物，整修成位於後院的另一套一房一浴獨立屋。

身為單親媽媽的莉雅近期購買並搬入該物業現有房屋，經過聖蓋博谷仁人家園整修後，基亞納很快買下位於後院的房屋。該組織表示，所有仁人家園購屋者，都能支付可負擔的貸款，該組織與家庭合作建造或改善他們稱之為家的地方。

慶祝這兩個家庭成為新屋主儀式舉行之時，正值許多人對買房「渴望卻不可得」的時候，過高的貸款利率和房屋庫存緊張，使房價過高，對年輕買家來說更有壓力。

根據聖蓋博谷仁人家園，目前洛杉磯房屋中位數價格是Z世代（目前年紀介於18歲至27歲）者平均年薪的22倍多。「我看到我的未來，有了負擔得起的房屋，我將經濟穩定，避免忽視我的基本需求。」26歲的基亞納說，「這真是夢想成真，我對仁人家園充滿感謝。」

聖蓋博 貸款 鮑爾

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