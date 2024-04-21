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柑縣台鄉會 音樂饗宴凝聚僑民熱情

橙縣訊
柑縣台灣同鄉會舉辦「2024年金桔會」。（橙僑中心）
柑縣台灣同鄉會舉辦「2024年金桔會」。（橙僑中心）

柑縣台灣同鄉會日前於橙縣華僑文教服務中心熱鬧舉行「2024年金桔會」，特邀爾灣松柏會合唱團表演及資深科學家吳讓二博士公益講座，凝聚僑民對故鄉的熱情，找到同鄉之間的情感連結與支持。

爾灣松柏會合唱團表演。（橙僑中心）
爾灣松柏會合唱團表演。（橙僑中心）

當天合唱團由劉復生老師指揮及傅君聖老師鋼琴伴奏，團員演唱「只要有您在我生命中」、「台北的天空」、「外婆的澎湖灣」、「遊子吟」、「大海啊故鄉」、「聲聲慢」、「愛拚才會贏」及「望春風」等多首經典歌曲，並在陳嘉男老師指導下團員們表演精采舞蹈，還有現場舞蹈教學帶動與會者同樂。

為讓長青族群亦跟上時代，本次活動特邀吳讓二博士就現下最熱門的ChatGPT崛起進行說明，內容深入淺出，並帶領現場鄉親立刻下載體驗，獲得大家熱烈反應。

籌辦活動的柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎致詞表示，爾灣松柏會合唱團自2015年成立，歷經創始人王文彰及現任指導劉復生帶領社區長青僑民，以歌唱舞蹈展現年輕樂活心態，感謝爾灣松柏會會長張訓曾，合唱團指導老師劉復生、陳嘉男及所有團員的參與支持。

爾灣松柏會合唱團舞蹈表演。（橙僑中心）
爾灣松柏會合唱團舞蹈表演。（橙僑中心）

橙僑中心主任蕭蓓如表示非常開心應邀共襄盛會，於表演結束後獻花及贈送僑委會福沙阿熊玩偶，感謝爾灣松柏會合唱團師生精采演出及吳讓二博士帶來的分享。

爾灣 橙縣 ChatGPT

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