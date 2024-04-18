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藝術家洪易 洛輕軌車身繪台文化

記者張庭瑜/洛杉磯報導
台灣觀光署在洛杉磯啟動「Show Me Taiwan」推廣活動，與藝術家洪易合作設計輕軌車身廣告，向國際展現台灣豐富的觀光魅力。左起為：林宜錚、林蘭芝、長提市會議中心執行長Steve Goodling。（記者張庭瑜/攝影）
台灣觀光署在洛杉磯啟動「Show Me Taiwan」推廣活動，與藝術家洪易合作設計輕軌車身廣告，向國際展現台灣豐富的觀光魅力。左起為：林宜錚、林蘭芝、長提市會議中心執行長Steve Goodling。（記者張庭瑜/攝影）

為向南加州居民推廣台灣的獨特魅力，台灣觀光署15日在洛杉磯長堤市舉辦記者會，正式啟動「Show Me Taiwan」觀光推廣活動。此次活動串聯洛杉磯公共交通系統LA Metro，在東洛杉磯線（E Line）和阿蘇薩線（A Line）輕軌電車上，展示由台灣知名藝術家洪易精心設計的車身廣告，預計刊登28周。

洪易以充滿活力的視覺效果呈現台灣風情，車體廣告主題分別為「祥獅獻瑞」和「生意興龍」，融合台灣獨特的文化符號。透過洪易繽紛奔放的色彩和強烈的視覺衝擊力，讓乘客領略台灣豐富多元的人文風情與美食特色，從珍珠奶茶、小籠包到夜市臭豆腐等特色美食，再到101、日月潭、天后宮等著名地標，以及傳統剪紙藝術、廟宇文化、端午龍舟等節慶活動，感受台灣獨有的文化魅力與活力洋溢的生命力。

台灣觀光署主任林宜錚表示，這次台灣觀光署與台灣藝術家洪易的合作，將台灣多元豐富的特色景點和美食，展現給大洛杉磯地區的民眾和遊客。大家可以從廣告作品中感受到很豐富、很豐盛的氛圍，就像大多數的國際遊客首次到訪台灣的感受一樣，雖然台灣國土面積不大，但是上山下海逛小鎮，有著耐人尋味的景致。而且不論何時，台灣總是能提供各式各樣的餐飲選擇，宴客時也總將餐桌擺得滿滿的，這就是非常道地的台灣人情味。

洛杉磯輕軌傳播部門主任Lan-Chi Lam表示，他們對於能夠透過車身廣告宣傳台灣觀光感到非常興奮，期待這次的合作能提高台灣在洛杉磯地區的旅遊知名度。洪易在活動中透過視訊連線表示，他希望自己的作品能激發洛杉磯市民對台灣的好奇心和旅遊慾望，並誠邀全球旅客親自來台灣體驗這片土地的美好。

洛杉磯作為美國人口第一大城市，每年吸引數百萬遊客赴洛杉磯旅遊。這次的車體廣告計畫將利用洛杉磯輕軌電車系統的廣泛覆蓋，將台灣之美展現給更多人，藉此吸引遊客領略台灣風土民情。恰逢台灣鐵道之旅正熱門，台灣觀光署也藉由這次機會向主流市場宣傳，國際旅客到臺灣旅遊可以選擇Taiwan Pass方案(https://twpass.tw/)，結合高鐵、捷運和台灣好行(local Bus)等公共運輸工具，以最優惠的價格，輕鬆到訪台灣景點，品嘗各種美食。

洪易表示，希望自己筆下饒富台灣特色的創作，能在洛杉磯街頭激發人們對台灣的興趣，吸...
洪易表示，希望自己筆下饒富台灣特色的創作，能在洛杉磯街頭激發人們對台灣的興趣，吸引世界各地遊客來台灣親身體驗寶島之美。（記者張庭瑜/攝影）
車體廣告主題分別為「祥獅獻瑞」（上）和「生意興龍」（下），融合台灣獨特的文化符號...
車體廣告主題分別為「祥獅獻瑞」（上）和「生意興龍」（下），融合台灣獨特的文化符號。（記者張庭瑜/攝影）

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