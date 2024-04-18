藝術家洪易 洛輕軌車身繪台文化

台灣觀光署在洛杉磯啟動「Show Me Taiwan」推廣活動，與藝術家洪易合作設計輕軌車身廣告，向國際展現台灣豐富的觀光魅力。左起為：林宜錚、林蘭芝、長提市會議中心執行長Steve Goodling。（記者張庭瑜/攝影）

為向南加州 居民推廣台灣的獨特魅力，台灣觀光 署15日在洛杉磯 長堤市舉辦記者會，正式啟動「Show Me Taiwan」觀光推廣活動。此次活動串聯洛杉磯公共交通系統LA Metro，在東洛杉磯線（E Line）和阿蘇薩線（A Line）輕軌電車上，展示由台灣知名藝術家洪易精心設計的車身廣告，預計刊登28周。

洪易以充滿活力的視覺效果呈現台灣風情，車體廣告主題分別為「祥獅獻瑞」和「生意興龍」，融合台灣獨特的文化符號。透過洪易繽紛奔放的色彩和強烈的視覺衝擊力，讓乘客領略台灣豐富多元的人文風情與美食特色，從珍珠奶茶、小籠包到夜市臭豆腐等特色美食，再到101、日月潭、天后宮等著名地標，以及傳統剪紙藝術、廟宇文化、端午龍舟等節慶活動，感受台灣獨有的文化魅力與活力洋溢的生命力。

台灣觀光署主任林宜錚表示，這次台灣觀光署與台灣藝術家洪易的合作，將台灣多元豐富的特色景點和美食，展現給大洛杉磯地區的民眾和遊客。大家可以從廣告作品中感受到很豐富、很豐盛的氛圍，就像大多數的國際遊客首次到訪台灣的感受一樣，雖然台灣國土面積不大，但是上山下海逛小鎮，有著耐人尋味的景致。而且不論何時，台灣總是能提供各式各樣的餐飲選擇，宴客時也總將餐桌擺得滿滿的，這就是非常道地的台灣人情味。

洛杉磯輕軌傳播部門主任Lan-Chi Lam表示，他們對於能夠透過車身廣告宣傳台灣觀光感到非常興奮，期待這次的合作能提高台灣在洛杉磯地區的旅遊知名度。洪易在活動中透過視訊連線表示，他希望自己的作品能激發洛杉磯市民對台灣的好奇心和旅遊慾望，並誠邀全球旅客親自來台灣體驗這片土地的美好。