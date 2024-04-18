中製起重機在美使用有資安疑慮 安全顧問談政府解方

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）（左）與副國家安全顧問紐柏格（Anne Neuberger）。（截圖）

洛杉磯港 （Port of Los Angeles）17日舉辦線上發布會，稱今年第一季度港口處理的貨櫃量，同比去年第一季度增加近30%。其中來自亞洲的貨櫃進口量，表現十分亮眼。當局認為，美國勞工 市場表現強勁，讓更多居民消費能力上升，是港口貨櫃量大增的主要原因。活動還解答對港口內大量中國生產起重機的資安疑慮。

根據洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka），截至3月31日，今年第一季度落下帷幕。該季度中，洛杉磯港共運送238萬503TEUs（20呎標準貨櫃）的貨物。與去年同期相比猛增30%。這是洛杉磯港歷史上表現最強勁的第一季度之一，僅次於2021年及2022年。

其中3月期間，洛杉磯港處理74萬3417TEUs的貨櫃，比去年同期增長19%，實現該港口年度3月同期比的八連漲。塞羅卡介紹，貨運量上漲，與美國強勁的勞工市場，消費能力上升以及洛杉磯港處理貨物的能力有關。他相信進入4月和第二季度後，貨運量將繼續上漲。

在今年第一季度中，洛杉磯港處理的來自亞洲的貨櫃進口量相比去年同期增長37%。對此塞羅卡表示，雖然他認為這是今年一個強有力開局，但去年第一季度因各種原因，貨運量比一般情況低，包括全美零售、零件製造等行業的高存貨量，港口工人罷工、經濟高通膨、高利率等。雖然也有美國經濟向好的原因，但因為去年第一季度相對較低的貨運量；導致相比之下，今年第一季度的漲幅特別顯著。

當天的簡報會上，還邀請主管網路暨新興科技的副國家安全顧問紐柏格（Anne Neuberger）。她解答記者對中國製造起重機在美國港口使用的安全顧慮。紐柏格表示，在拜登 政府頒布相關行政令後，未來五年將以200億元經費改善各地港口安全設施，同時提高國內貨櫃起重機生產量。政府目前正在努力將起重機供應商帶回加州，進行本地生產，與能夠信任的製造商建立合作，加強港口起重機的安全。