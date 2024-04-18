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貨櫃盜竊案去年激增逾5成 業者苦不堪言

記者朱敏梓／洛杉磯報導
當天來到現場的講解嘉賓以及主辦方華興保險合影。（記者朱敏梓/攝影）
當天來到現場的講解嘉賓以及主辦方華興保險合影。（記者朱敏梓/攝影）

南加治安惡化，除超市、商場常發生「零元購」外，也經常發生貨櫃和拖車被盜。數據分析公司CargoNet統計 2023年全美集裝箱盜竊案上升57%，失竊貨物超過1.3億元。由於貨物被盜後，並非強制性報案，因此推估實際損失金額可能更高。長期關心社區的華興保險，17日攜手洛杉磯縣警局貨櫃盜竊專案組以及國稅局專員、商業保險公司Travelers舉行講座，為企業雇主說明目前集裝箱盜竊現狀與防範方法。

貨櫃盜竊講座現場座無虛席。（記者朱敏梓/攝影）
貨櫃盜竊講座現場座無虛席。（記者朱敏梓/攝影）

據統計，在美國每次貨櫃失竊案的平均損失超過12萬元，常見行竊方式包括潛入倉庫盜取部分貨物、駕駛卡車頭偷盜整個貨櫃，以及偽造提貨單進行盜竊。根據貨物風險管理公司Overhaul Risk Advisory Services LLC預測，2024年全美貨櫃盜竊案數量，將再增加35%。不少貨運倉儲業者紛紛搖頭，表示過去從來沒見過如此嚴重的貨櫃失竊狀況。受害企業同時面臨無法將貨物送抵客戶的問題，進而導致客戶流失，影響市占率。

華興保險總裁張國興（左）、洛縣警局天普市分局局長Jorge Meza（右）（記者...
華興保險總裁張國興（左）、洛縣警局天普市分局局長Jorge Meza（右）（記者朱敏梓/攝影）

洛縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興表示，最近時常協助客人或社區處理貨櫃盜竊案，許多華人業者深受其害，他呼籲防範於未然，才能降低損失。尤其相關保險需提前規劃，因為一旦貨物損失金額過高，在目前保險難尋的大環境下，恐怕面臨被保險公司斷保的危險。

洛縣警局天普市分局局長Jorge Meza也出席活動。他表示，貨物失竊不僅影響企業，也影響消費者。而貨物竊盜事件在華人社區也有發生，相信今天的講座，能為民眾帶來有價值的信息。

華興保險數月前才剛舉辦勞工法與稅務講座，造福加州華人企業雇主。近期又因貨櫃盜竊案層出不窮，為社區與華企的共榮發展，舉辦貨櫃竊盜講座，期盼提供有利資訊，讓華人社區與華人企業，都能安居樂業，穩定前行。

本次活動邀請到洛杉磯縣警局貨櫃盜竊專案組兩位資深偵探，分享貨物盜竊案現狀。國稅局外展部洛杉磯地區聯絡官郭珊珊(Susanne Guo)，也和民眾分享預防稅務詐騙知識。商業保險公司Travelers的代表，則講解如何透過保險為貨物增加保障。

保險 華人 洛杉磯

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