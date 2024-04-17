甘迺迪家族反賈斯康 挺霍克曼

甘迺迪家族站上反對賈斯康第一綫，全力支持賈斯康的競選對手Hochman（中）。（記者楊青/攝影）

美國前總統約翰甘迺迪( John F. Kennedy）的姪子、也就是羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）的三個孩子，16日站上反對洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）的第一線。甘迺迪家人表示，因為賈斯康所謂的改革政策，當年槍殺他們父親的凶手Sirhan差一點獲得假釋出獄。甘迺迪的兒子Max表示，這是甘迺迪家族第一次在重大選舉中反對民主黨 籍競選人。

甘迺迪家人當天在洛杉磯縣警察局總部前廣場表達上述立場。家人表示，賈斯康已經失去了保護洛杉磯民眾的作用。甘迺迪家人同時表達對賈斯康競選對手、洛杉磯縣檢察長競選人霍克曼（Nathan Hochman）的全力支持，家人表示，霍克曼的理念代表了大多數人的價值觀。

甘迺迪家族站上反對賈斯康第一綫，全力支持賈斯康的競選對手Hochman（中）。（記者楊青/攝影）

瑟漢（Sirhan Sirhan）1968年槍殺羅伯特甘迺迪之後被判死刑，但1970年代加州 一度將死刑廢除，稍後再度恢復死刑。瑟漢在加州廢除與恢復死刑之間，獲得免除死刑的機會，從原來的死刑變成了終身監禁。1980年代，加州對終身監禁的法規進一步改革，允許終身監禁的囚犯有申請假釋提前出獄的機會。換言之，當年槍殺甘迺迪的凶手，不但從死刑變成了終身監禁，而且獲得了申請假釋的機會。

甘迺迪家族站上反對賈斯康第一綫，全力支持賈斯康的競選對手Hochman。羅伯特甘迺迪的兒子Max（中）16日表示，賈斯康失去了保護民眾的作用。（記者楊青/攝影）

幾十年來，加州對殺人犯的假釋申請，均須由加州重犯假釋委員會（Parole board）聽證和討論，出席的三方除了委員會成員之外，還包括犯人的律師代表，以及代表受害人家屬的地方檢察官，尤其是受害人家屬，都會被通知到場，表達他們對罪犯申請假釋的意見，同意或者不同意。

根據加州假釋委員會的檔案，瑟漢從80年代獲得申請假釋的機會之後，已先後15次申請假釋，均遭到否決。當他第16次提出假釋申請時，賈斯康擔任洛杉磯縣檢察長提出的政策，差點讓瑟漢假釋成功。