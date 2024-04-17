我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告曝「北韓生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

重獲白卡資格 政府伸援手

記者王若然／洛杉磯報導
Fitzgerald Graves現身說法白卡的重要性。（視頻截圖）
Fitzgerald Graves現身說法白卡的重要性。（視頻截圖）

加州政府對加州白卡（Medi-Cal）資格重新審核已經過去了一年。少數族裔媒體（EMS）16日邀請政府官員、專家舉辦線上論壇，講述了這一年中政府如何幫助民眾再續白卡，以及面臨的困難。

加州醫療保健服務廳（以下簡稱DHCS）醫療保健福利和資格部門助理副主任黃盈嘉（Yingjia Huang，音譯）介紹了白卡註冊的最新數據。她說，疫情之後，白卡資格審核恢復了一年一檢。去年4月，DHCS正式開始了疫情後的第一次白卡資格審核，致力於幫助民眾保持白卡資格。她說，截至去年11月，加州有約21%的民眾喪失了白卡資格，此後每個月，白卡註冊者都有增加，截至目前，失去白卡資格的民眾比例已經下降至9%。

加州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格部門助理副主任黃盈嘉（Yingjia Hua...
加州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格部門助理副主任黃盈嘉（Yingjia Huang，音譯）。（視頻截圖）

黃盈嘉介紹，DHCS了解到，郵寄、更新資料包對很多民眾有困難，該機構通過發布指導影片、文章等方式，幫助民眾完成更新資料的過程。今年1月，DHCS還幫助7萬人從原本有限醫療服務的白卡資格，獲得了全部醫療服務的白卡資格。她提醒民眾，在白卡資料更新截止日後，民眾還有90天的過渡期，這期間白卡依然有效。

南加州非營利醫療集團Northeast Valley Health Corpor...
南加州非營利醫療集團Northeast Valley Health Corporation負責健保管理和註冊項目的主任Vilma Champion。（視頻截圖）

南加州非營利醫療集團東北谷保健公司（Northeast Valley Health Corporation）負責健保管理和註冊項目的主任Vilma Champion介紹，在過去一年如何幫助民眾更新個人資料，保持白卡資格的。她表示，最大的挑戰是生活在偏遠鄉村的民眾，他們沒有電腦等設備，很容易耽誤資料的更新。

與會者Fitzgerald Graves講述了女兒懷孕後，想註冊成為白卡會員，但因種種原因耽誤了白卡申請，最終求醫某家黑心診所，卻因醫生的誤診導致女兒喪失了孩子。在提及白卡註冊過程時，Fitzgerald Graves稱網上填寫信息很繁雜，並且他已經將這些信息提供給了DHCS。他希望白卡註冊和更新程序可以更加簡化，方便民眾。

另一與會者Dara Montejo有四個兄弟姊妹。她講述了母親是來自墨西哥的移民，起初她很擔心母親在美國的看病，甚至不敢叫救護車。後來為母親申請白卡後，使她順利完成了手術，每個月100多元的藥費用也得以報銷。她說，「不擔心付不起醫療費的感覺真的很好。」

白卡 加州 疫情

上一則

嚴歌苓新書「米拉蒂」 獻給自由80年代

下一則

橙縣高檔社區遭入室盜竊 屋主槍擊嫌犯

延伸閱讀

避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡

避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡
前總統甘迺迪家族反賈斯康 挺Hochman選洛縣檢察長

前總統甘迺迪家族反賈斯康 挺Hochman選洛縣檢察長
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
醫療業有困境 6月25元時薪法恐推遲

醫療業有困境 6月25元時薪法恐推遲
安逸退休積蓄需146萬？社媒：神奇數字

安逸退休積蓄需146萬？社媒：神奇數字
定罪率低 加州檢長：仇恨犯罪難起訴

定罪率低 加州檢長：仇恨犯罪難起訴

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈