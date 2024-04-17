重獲白卡資格 政府伸援手

Fitzgerald Graves現身說法白卡的重要性。（視頻截圖）

加州 政府對加州白卡 （Medi-Cal）資格重新審核已經過去了一年。少數族裔媒體（EMS）16日邀請政府官員、專家舉辦線上論壇，講述了這一年中政府如何幫助民眾再續白卡，以及面臨的困難。

加州醫療保健服務廳（以下簡稱DHCS）醫療保健福利和資格部門助理副主任黃盈嘉（Yingjia Huang，音譯）介紹了白卡註冊的最新數據。她說，疫情 之後，白卡資格審核恢復了一年一檢。去年4月，DHCS正式開始了疫情後的第一次白卡資格審核，致力於幫助民眾保持白卡資格。她說，截至去年11月，加州有約21%的民眾喪失了白卡資格，此後每個月，白卡註冊者都有增加，截至目前，失去白卡資格的民眾比例已經下降至9%。

加州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格部門助理副主任黃盈嘉（Yingjia Huang，音譯）。（視頻截圖）

黃盈嘉介紹，DHCS了解到，郵寄、更新資料包對很多民眾有困難，該機構通過發布指導影片、文章等方式，幫助民眾完成更新資料的過程。今年1月，DHCS還幫助7萬人從原本有限醫療服務的白卡資格，獲得了全部醫療服務的白卡資格。她提醒民眾，在白卡資料更新截止日後，民眾還有90天的過渡期，這期間白卡依然有效。

南加州非營利醫療集團Northeast Valley Health Corporation負責健保管理和註冊項目的主任Vilma Champion。（視頻截圖）

南加州非營利醫療集團東北谷保健公司（Northeast Valley Health Corporation）負責健保管理和註冊項目的主任Vilma Champion介紹，在過去一年如何幫助民眾更新個人資料，保持白卡資格的。她表示，最大的挑戰是生活在偏遠鄉村的民眾，他們沒有電腦等設備，很容易耽誤資料的更新。

與會者Fitzgerald Graves講述了女兒懷孕後，想註冊成為白卡會員，但因種種原因耽誤了白卡申請，最終求醫某家黑心診所，卻因醫生的誤診導致女兒喪失了孩子。在提及白卡註冊過程時，Fitzgerald Graves稱網上填寫信息很繁雜，並且他已經將這些信息提供給了DHCS。他希望白卡註冊和更新程序可以更加簡化，方便民眾。

另一與會者Dara Montejo有四個兄弟姊妹。她講述了母親是來自墨西哥的移民，起初她很擔心母親在美國的看病，甚至不敢叫救護車。後來為母親申請白卡後，使她順利完成了手術，每個月100多元的藥費用也得以報銷。她說，「不擔心付不起醫療費的感覺真的很好。」