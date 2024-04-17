健康活力好媽媽／會計師盛萍：家長要當孩子榜樣

好媽媽盛萍是一位優秀會計師。（記者啟鉻／攝影）

盛萍是河濱縣東谷市居民，她既是一位好媽媽，也是優秀的會計師和理財諮詢顧問。盛萍移民 美國20餘年，創辦會計師公司，熱心服務社區公益。她表示，作為家長，要首先當好楷模，對子女成長能起榜樣作用。

盛萍來自中國上海，老家在江西。移民美國前，她在上海的一家美國獨資公司做財務總監。為實現在美創辦會計師事務所的理想，20多年前與先生移民美國。由於中美兩國在會計師業務及法規方面存在諸多不同，她重新在美國上學，並於2008年獲得會計師資格。不過這距離她創辦會計師事務所的理想，還有一定距離。這期間，她懷孕生子，為養育兒子，不得不在家中做一個全職家庭主婦，這樣就過了近四年時間。

盛萍說，要創辦會計師事務所，按規定必須要在有執照會計師手下做一年時間。雖然她曾有過財務總監經歷，但那是過去的輝煌。在美國她要從零起步，要找到願意僱請她的事務所。期間經歷多次應聘失敗，費了很大周折。雖然遭遇挫折，但她憑藉努力，最終達成目標。盛萍說，希望她的努力，都為孩子成長起到楷模榜樣作用。

盛萍工作之餘，喜歡排球運動，她是東谷排球之家成員。盛萍熱心公益，是東谷華美協會永久會員。在她的引導下，兒子陳煜皓喜歡上排球，從這項運動中找到自信，收穫友情，鍛鍊團隊精神。她表示，兒子從小就有表演天賦，而且喜歡魔術，於是就拜一位中國魔術師為師，成為這位魔術師的入門弟子。由於領悟力出色，在2023年11月間的太平洋海岸魔術協會比賽中，獲得青少年組舞台魔術表演金獎。兒子還在學校創辦成立魔術俱樂部，擔任主席。

盛萍在生活中，還注意引導兒子服務社會。兒子成立魔術俱樂部後，經常為社區年長者、自閉症孩童表演。

盛平表示，做一個好媽媽，不是傳統上的「犧牲自己，成就孩子」，而是要首先能做好自己的事業，職場上表現優秀，才能給孩子起楷模作用。做好行動榜樣，才能更好地引導孩子成長。

世界日報母親節 感恩餐會今年以「建康活力好媽媽」主題為號召，表揚活動將於５月４日在羅斯密市海珍餐廳舉行，詳情查詢323-268-4982分機100。