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南加大砸3800萬元 打造女足、曲棍球運動場

記者啟鉻／綜合報導
圖為USC羅林森運動場效果圖。（USC提供）
圖為USC羅林森運動場效果圖。（USC提供）

南加大（USC）正在創造女子運動歷史，該校投資3800萬元的羅林森運動場（Rawlinson Stadium）近日動工。建成後，將成為該校女子足球隊（Trojan wommen's soccer）和曲棍球隊（lacrosse）的主場地。該校運動總監柯恩（Jennifer Cohen）表示，女子運動的價值正在被世人所看到，只要提供一個場地，就會有觀眾。

不久前，全美大學體育協會（NCAA）女子籃球全國冠軍賽有1890萬名觀眾收看，這是自2019年以來，全美觀眾人數最多的男子或女子籃球比賽。就在這場比賽的兩天後，南加大10日正式開工建設羅林森運動場。

據USC提供的資訊，羅林森運動場將建在主校區北部Soni McAlister Field原址上，該地曾是該校女子足球隊和曲棍球先前比賽場地，地處30街和Hoover街交界處。新體育場將球迷觀眾座位數量增加一倍，達到2200個固定座位，比賽日總容量為2500人，並設有觀眾觀賞台和社交空間。

羅林森體育場耗資3800萬元，預計將在2025年完成。體育場將分別為足球和曲棍球隊提供更衣室，以及球隊會議區、運動醫學空間、營養補充站和教練更衣室和會議空間，還將配有場地燈和天然草坪。

這個全新運動場地以傑出洛杉磯慈善家Joseph Rawlinson命名。Rawlinson與洛杉磯另一位慈善家和房地產開發商Fritz B. Burns關係密切，後者也有慈善機構，現在由Rawlinson家族成員管理，並為這個體育場項目捐款1000萬元。南加大表示，Fritz B. Burns基金會長期幫助南加大體育運動。

運動總監柯恩強調，「南加大學生運動員是最優秀的，他們擁有宏大目標和夢想，學校有責任為他們提供資源，鼓勵他們發揮潛能」。

南加大 足球 洛杉磯

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